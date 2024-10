Serena Williams, pe patul de spital! Problemele de sănătate care au obligat-o pe fosta tenismenă să se opereze - Antena Sport

De-a lungul carierei sale în tenisul profesionist, Williams a câștigat 23 de titluri de Grand Slam la simplu. Astfel, a devenit jucătoarea cu cele mai multe astfel de titluri. De asemenea, aceasta a câștigat alte 14 la dublu, împreună cu sora ei mai mare, Venus. Serena Williams a petrecut mai mult de 300 de săptămâni pe locul 1 în clasamentul WTA şi are în palmares patru medalii olimpice de aur.

Ce a putut spune Ion Ţiriac despre Serena Williams

Magnatul român a vorbit despre cazurile de dopaj din ultima perioadă, Jannik Sinner sau Simona Halep, şi a făcut o dezvăluire despre Serena. Conform spuselor lui Ion Ţiriac, din cauza unor probleme de sănătate, Serena Williams a avut dreptul de a avea 9 excepţii, în 9 direcţii diferite. Astfel, Williams ar fi avut dreptul să folosească produse de pe lista neagră, pentru că ar fi fost bolnavă.

„Voi v-ați gândit vreodată la treaba care se numește waivers, în engleză? Se numesc excepții, în românește. Cum e posibil ca cineva să-ți dea dreptul, în 9 direcții diferite, să folosești produse care sunt pe lista neagră, interzisă, numai pentru că ești bolnav? Dar tu ai declarat: ‘eu sunt bolnav de spiritism, de nu știu ce’. Și ai 9 waivers-uri.

Să spunem că cel care a câștigat 100 de metri, la Paris, are 8. Cum poate un sportiv să aibă 8 excepții față de al doilea, care avea același timp și nu are nicio excepție? Iar din astea 8 excepții, multe din excepţii s-ar putea – că de aia sunt pe lista neagră – să îți ridice oarecum performanța. Unde mai e egalitatea, unde mai e dreptatea și cine este Dumnezeul ăla care îți dă excepțiile sau care hotărăște? Nu, domnule, stai un pic, pentru că, știți, să vedeți, pentru că copilul… de când e copil, are bolile astea. Deci un copil cu nouă boli! Tenis! Nouă boli, la tenis! După câte înțeleg, Serena are nouă excepții dintotdeaua”, a spus Ţiriac.