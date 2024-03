Simona Halep, dezvăluiri despre momentul în care a consumat suplimente contaminate: „Am avut încredere în oameni. Nu mă gândeam” - Antena Sport

Când mi-au fost recomandate suplimente am întrebat dacă sunt testate. Nu m-am gândit nicioată că pot trece printr-o asemenea nedreptate.

Atunci când am hotărât să le consum am întrebat din nou dacă sunt testate, mi s-a răspuns că da. Am avut încredere și le-am luat. Așa s-a întâmplat totul”, a spus Simona Halep, la Antena 3 CNN.

Simona Halep a spus care a fost cel mai frumos moment din viaţa ei! Fostul lider mondial a dezvăluit că acesta a fost atunci când a câştigat primul turneu de Grand Slam.

„Cel de al doilea turneu de Grand Slam cucerit de Simona Halep a fost cel de la Wimbledon. Halep a învins-o atunci în finală pe Serena Williams.

Când am câştigat Grand Slam-ul a fost cel mai frumos moment din viaţa mea.

A fost greuţ, pentru că am devenit numărul 1 fără Grand Slam.

Nu am avut teama că nu voi câştiga un Grand Slam. Am revenit foarte bine după finala pierdută cu Ostapenko. Am plâns, recunosc, vreo 3 luni, dar am revenit foarte bine, lucram cu Darren atunci şi i-am spus că voi câştiga următorul Roland Garros şi aşa a fost.