Sorana Cîrstea, eliminată în sferturile WTA Linz! Românca, învinsă de principala favorită

Sorana Cîrstea și-a încheiat parcursul la turneul WTA de la Linz, fiind învinsă în faza sferturilor de finală de Mirra Andreeva, principala favorită și ocupanta locului 10 mondial.

Astfel, Gabriela Ruse rămâne singura reprezentantă a României pe tabloul principal al turneului de zgură din Austria. Aceasta o va întâlni chiar pe Mirra Andreeva.

Sorana Cîrstea a fost eliminată vineri în sferturile de finală ale turneului WTA de la Linz, după ce a fost învins într-un meci de mare luptă de Mirra Andreeva (10 WTA).

Cea mai bine clasată jucătoare a României a fost învinsă în trei seturi, scor (4)6-7, 6-4, 2-6, la capătul unui duel ce a durat două ore și 19 minute.

Pentru parcursul de pe zgura austriacă, Sorana Cîrstea s-a ales cu un cec în valoare de €30,495. Pentru Mirra Andreeva, urmează un duel cu Gabriela Ruse.