Stan Wawrinka a jucat ultimul meci la Australian Open din carieră! La 40 de ani, l-a chinuit pe Taylor Fritz! - Antena Sport

Stan Wawrinka a jucat ultimul meci la Australian Open din carieră! La 40 de ani, l-a chinuit pe Taylor Fritz!

Tenis

Stan Wawrinka a jucat ultimul meci la Australian Open din carieră! La 40 de ani, l-a chinuit pe Taylor Fritz!

Bogdan Stănescu Publicat: 24 ianuarie 2026, 13:14

Stan Wawrinka a jucat ultimul meci la Australian Open din carieră! La 40 de ani, l-a chinuit pe Taylor Fritz!

Stan Wawrinka la Australian Open 2026 / Profimedia Images

Veteranul elveţian Stan Wawrinka, care îşi va încheia cariera la finalul sezonului, a disputat, sâmbătă, ultimul său meci la Australian Open, primul turneu de Mare Şlem al anului, după ce a fost învins în patru seturi, 7-6 (7/5), 2-6, 6-4, 6-4, de americanul Taylor Fritz (9 ATP) în turul al treilea, informează AFP.

“Taylor a fost mai bun astăzi, nu există nicio discuţie în acest sens”, a comentat Wawrinka, fost nr. 3 mondial retrogradat pe poziţia a 139-a, înainte de a părăsi terenul John Cain unde publicul l-a susţinut.

Stan Wawrinka, înfrângere în 4 seturi la ultimul său meci de la Australian Open

La 40 de ani, elveţianul a reuşit la Melbourne cel mai frumos parcurs al său la un turneu de Mare Şlem de la US Open 2023, unde la fel a ratat calificarea în optimile de finală.

El este singurul, alături de Andy Murray, care a câştigat trei turnee Majore în timpul erei de dominaţie Federer-Nadal-Djokovic, între care Openul Australiei, primul său turneu de Mare Şlem, în 2014. El s-a mai impus apoi la Roland Garros în 2015 şi la US Open în 2016.

Rezultate consemnate sâmbătă în proba de simplu masculin (turul 3):

Lorenzo Musetti (Italia/N.5) – Tomas Machac (Cehia) 5-7, 6-4, 6-2, 5-7, 6-2
Taylor Fritz (SUA/N.9) – Stan Wawrinka (Elveţia) 7-6 (7/5), 2-6, 6-4, 6-4
Ben Shelton (SUA/N.8) – Valentin Vacherot (Monte Carlo/N.30) 6-4, 6-4, 7-6 (7/5)
Luciano Darderi (Italia/N.22) – Karen Kacianov (Rusia/N.15) 7-6 (7/5), 3-6, 6-3, 6-4
Jannik Sinner (Italia/N.2) – Eliot Spizzirri (SUA) 4-6, 6-3, 6-4, 6-4.

Sursa: Agerpres

