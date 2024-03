Un antrenor din tenis cere reformarea ITIA după cazul Simonei Halep: "Hărțuiește sportivii ca să accepte pedepsele" - Antena Sport

Reclamă

Marcel du Coudray susţine că şi în cazul tenismenului pe care îl pregăteşte a fost vorba de contaminare. El a făcut acuzaţii dure la adresa ITIA.

„ITIA a încercat să dea de înțeles că, pentru faptul că a picat patru teste, Kamil a fost mult mai vinovat! Dar am putut dovedi contaminarea, iar ei ne-au spus: «Vrem să facem un exemplu din Kamil» și nu le-a păsat. Am zis că mergem cu acest caz la TAS, mai ales că aveam dovezile pentru a explica rezultatele… Cantitățile detectate au fost microscopice, de o mie de ori mai puțin decât este necesar pentru a avea orice efect. Aveam dovezi uriașe, dar am rămas uimiți de poziția celor de la ITIA. Nu le-a păsat”, a mai declarat Marcel du Coudray.

„Avocaţii ne-au spus că dacă nu eşti de acord şi mergi la TAS, cei de la ITIA întârzie procesul foarte mult”

Simona Halep a fost suspendată provizoriu în octombrie 2022, după ce a fost depistată pozitiv cu roxadustat. A durat aproape un an ca ea să primească un prim verdict, cel de suspendare timp de 4 ani!

Prin comparaţie, Simona Halep a primit verdictul la TAS la mai puţin de o lună după ce a fost audiată.

Marcel du Coudray a făcut acum declaraţii tari despre întârzierile uriaşe de la depistarea pozitivă până la decizia primită.

„Au tăcut câteva săptămâni, iar avocații ne-au spus că ei, ITIA, fac o ofertă inițială prin care să-ți asumi sancțiunea și dacă nu ești de acord și mergi la TAS, atunci fac să întârzie procesul foarte mult… astfel că te face să crezi că era mai bine să accepți prima ofertă. Nu e nicio îndoială. ITIA îi hărțuiește pe sportivi ca să accepte aceste pedepse. Pentru ei nu contează cât durează un caz. Sportivii au dreptul la un proces echitabil, dar nu prea e așa. Timpul și cariera lor sunt limitate”, a mai susţinut Marcel du Coudray pentru sursa citată. Câţi bani poate câştiga Simona Halep, la Miami! Premii imense la primul turneu la care participă românca, după scandalul de dopaj Se ştie câţi bani poate câştiga Simona Halep, la Miami. Premiile de la turneul de 1000 de puncte WTA sunt imense, iar românca va câştiga o sumă considerabilă doar pentru faptul că se află pe tabloul principal al competiţiei. Turneul de la Miami este primul la care participă Simona Halep, după o pauză de un an şi jumătate. Competiţie din Florida se va desfăşura în perioada 17-31 martie. Simona Halep a primit un wild card din partea organizatorilor turneului de la Miami, la o zi distanţă după ce s-a aflat verdictul de la TAS. Românca a început deja antrenamentele pentru turneul din Florida, acolo unde va juca în primul tur. Astfel, pentru simpla participare, Simona Halep va câştiga suma de 23.500 de dolari. În cazul în care va avansa în turul secund, acolo unde poate da peste capii de serie ai turneului, românca va câştiga 34.500 de dolari. Premiile la turneul de la Miami: Primul tur: 23.500 de dolari

Turul 2: 34.500 de dolari

Turul 3: 59.100 de dolari

Optimi: 101.000 de dolari

Sferturi: 185.000 de dolari

Semifinale: 325.000 de dolari

Finalistă: 585.000 de dolari

De asemenea, după turneul de la Miami, Simona Halep va reveni în clasamentul WTA, indiferent de rezultatul pe care îl va înregistra. Românca va cuceri 10 puncte WTA, pentru faptul că este prezentă în primul tur. În urma celor zece puncte pe care le va câştiga, „Simo" nu va putea intra însă în Top 1000 WTA. Calificarea în turul secund o va duce însă pe româncă în apropierea primelor 800 de locuri din clasament, iar turul al treilea o duce pe Halep în zona locurilor 650 WTA.

