„Încerc să ignor asta”. Statistica ce-i dă fiori Arynei Sabalenka, înainte de startul US Open 2025 - Antena Sport

„Încerc să ignor asta". Statistica ce-i dă fiori Arynei Sabalenka, înainte de startul US Open 2025

„Încerc să ignor asta". Statistica ce-i dă fiori Arynei Sabalenka, înainte de startul US Open 2025

„Încerc să ignor asta”. Statistica ce-i dă fiori Arynei Sabalenka, înainte de startul US Open 2025

Publicat: 23 august 2025, 11:43

Încerc să ignor asta”. Statistica ce-i dă fiori Arynei Sabalenka, înainte de startul US Open 2025

Aryna Sabalenka, în timpul unei conferințe de presă/ Profimedia

Aryna Sabalenka, nr. 1 WTA, se bazează pe experienţa sa pentru a-şi păstra titlul la US Open, ultimul turneu de Mare Şlem al anului, care va începe duminică 

“Când campioanele en-titre revin, sigur că se pune multă presiune pe ele. Cred că am însă suficientă experienţă pentru a mă concentra exclusiv pe mine şi pentru a încerca să reproduc rezultatul de anul trecut, să-mi păstrez trofeul”, a spus belarusa în timpul unei conferinţe de presă. 

Statistica ce-i dă fiori Arynei Sabalenka, înainte de startul US Open 2025 

Când i s-a atras atenţia că zece jucătoare diferite au câştigat US Open în ultimii unsprezece ani, Sabalenka (27 ani) a spus zâmbind: “Cred că trebuie să schimbăm asta. Aceasta este speranţa mea (…) Încerc să ignor acea statistică. Dar e o nebunie!”. 

Ea a adăugat: “Am învăţat lecţii din momentele dificile pe care le-am trăit în acest sezon la turneele de Mare Şlem. Mi-ar plăcea să închei sezonul cu un succes la US Open şi cu locul unu mondial.  

Dar cred că, chiar dacă nu ating acest obiectiv, voi considera totuşi acest sezon incredibil pentru mine. Toate lecţiile dificile pe care le-am învăţat mă vor face mai puternică pentru anul viitor”. 

Belarusa, care vine după o înfrângere în sferturile de finală de la Cincinnati în faţa kazahei Elena Rîbakina (6-1, 6-4), o va înfrunta duminică pe elveţianca Rebeka Masarova (locul 109) în primul tur al US Open. 

