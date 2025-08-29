Jannik Sinner şi Alexander Zverev au defilat în turul 2 de la US Open 2025 - Antena Sport

Italianul Jannik Sinner, liderul mondial şi campionul en titre, şi germanul Alexander Zverev, numărul trei mondial, au obţinut victorii în minimum de seturi, joi, în runda a doua a turneului de tenis US Open, ultimul de Mare Şlem al anului.
Sinner a câştigat în faţa australianului Alexei Popyrin (36 ATP), cu 6-3, 6-2, 6-2.
Jannik Sinner şi Alexander Zverev au defilat în turul 2 de la US Open 2025
“Primele meciuri sunt întotdeauna un pic diferite. Astăzi am avut impresia că niciunul dintre noi nu a servit bine, dar eu am fost mai bun la retur”, a declarat Sinner după meci.
Următorul adversar al italianului va fi canadianul Denis Shapovalov, cap de serie numărul 27.
Alexander Zverev a dispus de britanicul Jacob Fearnley (60 ATP) cu 6-4, 6-4, 6-4, jucătorul născut la Hamburg atingând pentru a şaptea oară consecutiv turul al treilea la Flushing Meadows, cu excepţia ediţiei din 2022, la care nu a participat.
Finalistul din 2020 va juca în turul următor contra canadianului Felix Auger-Aliassime, cap de serie numărul 25.
Grecul Stefanos Tsitsipas a părăsit prematur turneul, învins de germanul Daniel Altmaier în cinci seturi, cu 7-6 (7/5), 1-6, 4-6, 6-3, 7-5.
Italianul Flavio Cobolli, campionul de anul acesta de la Bucureşti, s-a calificat în turul al treilea după ce s-a impus în cinci seturi în faţa americanului Jenson Brooksby, cu 5-7, 6-3, 6-4, 2-6, 7-6 (10/3).