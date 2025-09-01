Novak Djokovic a scris istorie la US Open 2025! Recordurile doborâte după calificarea în sferturi - Antena Sport

Închide meniul
Novak Djokovic a scris istorie la US Open 2025! Recordurile doborâte după calificarea în sferturi

Alex Masgras Publicat: 1 septembrie 2025, 9:38

Novak Djokovic a scris istorie la US Open 2025! Recordurile doborâte după calificarea în sferturi

Novak Djokovic, după calificarea în sferturile de finală de la US Open 2025 / Profimedia

Novak Djokovic s-a calificat în sferturile de finală de la US Open 2025 după ce a trecut de Jan-Lennard Struff. Sârbul s-a impus cu 6-3, 6-3, 6-2 şi a închis meciul după numai o oră şi 52 de minute.

Îngrijorat la începutul turneului de jocul său, Novak Djokovic a început să joace din ce în ce mai bine la New York, iar meciul din optimi a fost cel mai bun al său de la ediţia din acest an.

Novak Djokovic, în sferturi la US Open 2025! Noi recorduri stabilite de sârb

Pe lângă prestaţia impresionantă de pe Arhur Ashe Stadium, Novak Djokovic a reuşit să stabilească şi noi recorduri impresionante. Sârbul este pentru a 9-a oară în sferturi la toate cele patru turnee de Grand Slam, în acelaşi an. El l-a depăşit la acest capitol pe Roger Federer, cel care reuşise acest lucru de 8 ori.

De asemenea, Novak Djokovic s-a calificat pentru a 64-a oară întru-un sfert de finală la un turneu de Grand Slam, stabilind un nou record. În ceea ce priveşte US Open, el este la al 14-lea sfert la Flushing Meadows. Cu victoria în faţa lui Struff, el i-a depăşit la acest capitol pe Roger Federer şi Andre Agassi. Jimmy Connors rămâne însă lider la acest capitol, cu 17 sferturi de finală.

Un alt record stabilit de Novak Djokovic în acest an la US Open este legat de vârsta sa. La 38 de ani şi 94 de zile, sârbul este cel mai în vârstă jucător care ajunge în sferturile de finală ale unui turneu de Grand Slam.

Pentru un loc în semifinale, Novak Djokovic va trebui să treacă de Taylor Fritz, locul 4 ATP. Americanul a trecut în optimile de finală de cehul Tomas Machac, scor 6-4, 6-3, 6-3, după o oră şi 39 de minute.

În ceea ce priveşte întâlnirile directe dintre Novak Djokovic şi Taylor Fritz, sârbul are 10-0 în faţa jucătorului american. Mai mult, Nole a câştigat aproape de fiecare dată fără prea multe emoţii meciurile. Fritz a fost cel mai aproape de victorie în 2021, în turul al treilea de la Australian Open, când a revenit de la 0-2 la seturi, dar a fost învins în cele din urmă în set decisiv de Novak Djokovic.

