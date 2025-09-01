Novak Djokovic a scris istorie la US Open 2025! Recordurile doborâte după calificarea în sferturi - Antena Sport

Novak Djokovic s-a calificat în sferturile de finală de la US Open 2025 după ce a trecut de Jan-Lennard Struff. Sârbul s-a impus cu 6-3, 6-3, 6-2 şi a închis meciul după numai o oră şi 52 de minute.

Îngrijorat la începutul turneului de jocul său, Novak Djokovic a început să joace din ce în ce mai bine la New York, iar meciul din optimi a fost cel mai bun al său de la ediţia din acest an.

Novak Djokovic, în sferturi la US Open 2025! Noi recorduri stabilite de sârb

Pe lângă prestaţia impresionantă de pe Arhur Ashe Stadium, Novak Djokovic a reuşit să stabilească şi noi recorduri impresionante. Sârbul este pentru a 9-a oară în sferturi la toate cele patru turnee de Grand Slam, în acelaşi an. El l-a depăşit la acest capitol pe Roger Federer, cel care reuşise acest lucru de 8 ori.

Another Novak win another Novak record 🥳

Djokovic leads the way in seasons reaching all the Grand Slam Quarter-Finals! pic.twitter.com/SOwvbfOdte

— Tennis TV (@TennisTV) September 1, 2025

De asemenea, Novak Djokovic s-a calificat pentru a 64-a oară întru-un sfert de finală la un turneu de Grand Slam, stabilind un nou record. În ceea ce priveşte US Open, el este la al 14-lea sfert la Flushing Meadows. Cu victoria în faţa lui Struff, el i-a depăşit la acest capitol pe Roger Federer şi Andre Agassi. Jimmy Connors rămâne însă lider la acest capitol, cu 17 sferturi de finală.