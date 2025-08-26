"Sunt o victimă". Fotograful care a provocat scandalul la US Open la meciul lui Daniil Medvedev a rupt tăcerea - Antena Sport

Închide meniul
"Sunt o victimă". Fotograful care a provocat scandalul la US Open la meciul lui Daniil Medvedev a rupt tăcerea

Home | Tenis | US Open | "Sunt o victimă". Fotograful care a provocat scandalul la US Open la meciul lui Daniil Medvedev a rupt tăcerea

“Sunt o victimă”. Fotograful care a provocat scandalul la US Open la meciul lui Daniil Medvedev a rupt tăcerea

Andrei Nicolae Publicat: 26 august 2025, 16:31

Sunt o victimă. Fotograful care a provocat scandalul la US Open la meciul lui Daniil Medvedev a rupt tăcerea

Daniil Medvedev, în timpul scandalului de la US Open / Profimedia

Învins duminică de Benjamin Bonzi în primul tur al US Open, Daniil Medvedev şi-a pierdut cumpătul la prima minge de meci a francezului, în urma intrării neaşteptate a unui fotograf pe teren.

Acesta din urmă, căruia i-a fost retrasă acreditarea, se declară „victimă” şi „nevinovat”.

Ce a declarat fotograful care a provocat scandalul de la meciul lui Daniil Medvedev

În timp ce Benjamin Bonzi era la un punct de victorie în setul al treilea al primului său tur la US Open împotriva lui Daniil Medvedev duminică şi se pregătea să servească a doua minge, un fotograf a intrat pe teren. Arbitrul meciului, Greg Allensworth, i-a acordat francezului o altă primă minge de serviciu, considerând că a fost deranjat. O decizie care l-a indignat pe rus, care a oprit jocul înainte de a se enerva pe arbitru şi de a galvaniza publicul.

Această scenă complet nebunească a avut un impact mondial şi nu l-a ocolit nici pe fotograful în cauză, Selcuk Acar. Jurnalist cu experienţă, acesta s-a confesat ziarului Daily Mail. „Sunt o victimă şi sunt complet nevinovat”, a afirmat el. „Acest incident s-a transformat deja într-un linşaj şi, chiar dacă sunt nevinovat, sufăr foarte mult”.

El susţine, de asemenea, că a primit ordinul de a intra prematur pe teren, deşi ezitase să o facă. „Dacă există o cameră de filmat, imaginile vor arăta că m-am întors de două ori la oficial şi că nu am intrat.” Agentul de securitate i-ar fi spus atunci că „meciul a fost oprit” şi l-ar fi îndemnat să intre pe teren în timp ce Bonzi se pregătea pentru al doilea serviciu. „Nu sunt genul de fotojurnalist care poate comite o astfel de greşeală”, a continuat el.

Jurnalist şi fotograf de lungă durată, Selcuk Acar a acoperit, printre altele, vizite prezidenţiale în Europa, summituri NATO şi Cupa Mondială de fotbal. Cel care spune că „a îmbătrânit cu zece ani” de duminică este acum în discuţii cu angajatorii şi avocaţii săi pentru a lua în considerare demersuri legale, în timp ce acreditarea sa a fost revocată pentru restul turneului.

La rândul său, USTA (federaţia americană de tenis) contestă versiunea sa şi afirmă că acesta a ignorat instrucţiunile de siguranţă şi nu a respectat ordinele arbitrului. „Fotograful a fost rugat să rămână la locul său. El a ignorat aceste instrucţiuni şi a pătruns pe teren într-un moment nepotrivit, între două servicii la minge de meci”, precizează un comunicat.

După incident, Daniil Medvedev a reuşit să întoarcă partida şi să recupereze cele două seturi pierdute, înainte de a ceda în cele din urmă în setul decisiv (6-3, 7-5, 6-7, 0-6, 6-4). „Cred că dacă arbitrul nu ar fi spus nimic, Bonzi ar fi servit a doua oară, probabil ar fi câştigat punctul şi meciul s-ar fi terminat”, a declarat câştigătorul US Open 2021 în cadrul conferinţei de presă. „Dar el a spus «primul serviciu», aşa că „mi-am lăsat emoţiile să vorbească, nemulţumirea mea faţă de decizie. Apoi, publicul a făcut ce a făcut, fără să mă întrebe cu adevărat ce părere am. A fost amuzant de privit. Nu eram supărat pe fotograf (…) eram supărat pe decizie”.

Politolog, despre blocajul din reforma "specialilor": Politicienii vor să se aibă bine cu oameni din JustiţiePolitolog, despre blocajul din reforma "specialilor": Politicienii vor să se aibă bine cu oameni din Justiţie
Francezul, care miercuri îl va înfrunta pe americanul Marcos Giron (locul 55 mondial) în turul al doilea, s-a arătat şocat de atitudinea publicului şi de comportamentul adversarului său, care „poate a mers prea departe”. „Nu am trăit niciodată aşa ceva şi nici nu am văzut vreodată un meci ca acesta”, a declarat el la microfonul RMC. „Situaţia a durat foarte mult şi a fost extrem de dificil de gestionat.”

