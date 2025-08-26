"Sunt o victimă". Fotograful care a provocat scandalul la US Open la meciul lui Daniil Medvedev a rupt tăcerea - Antena Sport

Învins duminică de Benjamin Bonzi în primul tur al US Open, Daniil Medvedev şi-a pierdut cumpătul la prima minge de meci a francezului, în urma intrării neaşteptate a unui fotograf pe teren.

Acesta din urmă, căruia i-a fost retrasă acreditarea, se declară „victimă” şi „nevinovat”.

Ce a declarat fotograful care a provocat scandalul de la meciul lui Daniil Medvedev

În timp ce Benjamin Bonzi era la un punct de victorie în setul al treilea al primului său tur la US Open împotriva lui Daniil Medvedev duminică şi se pregătea să servească a doua minge, un fotograf a intrat pe teren. Arbitrul meciului, Greg Allensworth, i-a acordat francezului o altă primă minge de serviciu, considerând că a fost deranjat. O decizie care l-a indignat pe rus, care a oprit jocul înainte de a se enerva pe arbitru şi de a galvaniza publicul.

Această scenă complet nebunească a avut un impact mondial şi nu l-a ocolit nici pe fotograful în cauză, Selcuk Acar. Jurnalist cu experienţă, acesta s-a confesat ziarului Daily Mail. „Sunt o victimă şi sunt complet nevinovat”, a afirmat el. „Acest incident s-a transformat deja într-un linşaj şi, chiar dacă sunt nevinovat, sufăr foarte mult”.

El susţine, de asemenea, că a primit ordinul de a intra prematur pe teren, deşi ezitase să o facă. „Dacă există o cameră de filmat, imaginile vor arăta că m-am întors de două ori la oficial şi că nu am intrat.” Agentul de securitate i-ar fi spus atunci că „meciul a fost oprit” şi l-ar fi îndemnat să intre pe teren în timp ce Bonzi se pregătea pentru al doilea serviciu. „Nu sunt genul de fotojurnalist care poate comite o astfel de greşeală”, a continuat el.