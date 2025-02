Ana Bogdan, înfrângere fără drept de apel în optimile de finală de la Transylvania Open 2025! România a rămas fără reprezentantă la simplu - Antena Sport

Ana Bogdan, în timpul unui meci / Profimedia Ana Bogdan, singura jucătoare din România prezentă în turul 2 de la Transylvania Open, a fost eliminată joi seară de Elisabetta Cocciaretto, jucătoarea din Italia care ocupă poziţia 60 în clasamentul WTA. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Cocciaretto s-a impus fără drept de apel, scor 6-3, 6-0, după o oră şi 10 minute de joc. Aceasta a fost a doua victorie pentru Cocciaretto în faţa unei jucătoare din România în turneul de la Cluj, după ce a învins-o în turul inaugural şi pe Irina Begu, scor 6-3, 7-5. Ana Bogdan a fost eliminată în optimile de finală de la Transylvania Open 2025 Aceasta a fost a treia întâlnire dintre cele două jucătoare şi prima pe hard. În precedentele două partide, ambele disputate pe zgură, Ana Bogdan şi Elisabetta Cocciarett şi-au împărţit victoriile. Pentru Cocciaretto urmează acum meciul cu compatrioata Lucia Bronzetti, numărul 72 WTA. Ea a trecut în optimi de Peyton Stearns din Statele Unite, scor 6-2, 7-6(1), în timp ce în primul tur a învins-o pe Simona Halep, în ultimul meci disputat de fostul lider WTA în circuitul feminin. Pe tabloul principal de simplu de la Transylvania Open au mai participat Jaqueline Cristian, Gabriela Ruse şi Sorana Cîrstea, dar şi ele au pierdut încă din primul tur. Reclamă

România este reprzentată în continuare în proba de dublu şi va avea cel puţin o jucătoare în semifinalele turneului de la Cluj. În sferturile de finală, Irina Begu şi Sorana Cîrstea le vor întâlni pe Jaqueline Cristian şi italianca Angelica Moratelli.

Stere Halep a dezvăluit adevăratul motiv pentru care Simona Halep s-a retras din tenis

Stere Halep a dezvăluit care a fost adevăratul motiv pentru care Simona Halep a decis să se retragă din fotbal. Fosta campioană de la Wimbledon şi Roland Garros şi-a anunţat hotărârea imediat după înfrângerea drastică suferită în faţa Luciei Bronzetti, la Transylvania Open.

„Preconizam că aşa va fi. Dacă tot am preconizat că poate se revenea din nou la clasamentul la care era Simona… am tot aşteptat şi aşteptat şi dacă tot nu s-a rezolvat nimic, nu au luat nimic în consideraţie, am hotărât să facă şi pasul ăsta. Nu putea să facă calificări în turnee de 250 de puncte.

