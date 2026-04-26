Sorana Cîrstea nu a mai rezistat! Românca, deranjată de echipa lui Coco Gauff la Madrid: “Cheamă supervizorul”

Sorana Cîrstea o întâlneşte pe Coco Gauff, a treia jucătoare a lumii, în turul 3 de la Madrid. Românca a făcut un prim set foarte bun pe zgura de la Caja Magica, dar a avut şi momente de nemulţumire pe arena centrală din capitala Spaniei.

La 4-3 pentru Cîrstea, după pauza dintre game-uri, românca a mers la Kader Nouni, experimentatul arbitru de scaun, pentru a se plânge de modul în care echipa lui Coco Gauff o încurajează pe americancă.

Sorana Cîrstea, deranjată de echipa lui Coco Gauff la Madrid: “E vorba de fair-play”

Sorana i-a transmis arbitrului că echipa lui Gauff continuă cu indicaţiile şi încurajările şi în momentele în care românca joacă pe partea de teren în care se află echipa americancei.

Deranjată de acest comportament, Cîrstea i-a cerut arbitrului de scaun să ia măsuri şi să cheme supervizorul turneului:

“Haide, agresiv, forehand, backhand, primul serviciu. E coaching. Aud de pe partea mea. Fie îi spun echipei mele să strige de pe partea cealaltă, fie chemi superivorul. Mă deranjează, ţipă în urechea mea, sunt pe partea mea. E vorba de fair-play”, i-a spus Sorana Cîrstea arbitrului de scaun, care însă i-a transmis româncei că nu a auzit nimic.