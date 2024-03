Boris Becker a reacţionat, după schimbul de replici dintre Simona Halep şi Wozniacki! Mesajul superb pentru campioana noastră - Antena Sport

Reclamă

Cu toate acestea, marele Boris Becker este de partea româncei în această dispută. Fostul mare campion german a postat un mesaj superb pe contul său de Twitter:

„Te iubim, Simo”, a scris Boris Becker, pe contul său de Twitter.

We love ya Simo ! https://t.co/PFMX1eb2am

— Boris Becker (@TheBorisBecker) March 20, 2024

Cum a putut să reacţioneze Simona Halep după ce Caroline Wozniacki spusese că „dopatele nu trebuie să primească wildcard”

Simona Halep a avut o reacţie de clasă după ce Caroline Wozniacki spusese la conferinţa de presă de marţi, de la Miami, că „dopatele nu trebuie să primească wildcard”.

„De ce a spus asta? Nu am făcut nimic rău. Nu am trișat. Nu m-am dopat. E mai bine dacă citim decizia de la TAS, care spune că era un supliment contaminat, nu a fost doping. Nu am avut niciodată vreo legătură cu dopajul.

Nu m-am dopat niciodată, așa că nu sunt o trișoare. Mulțumesc turneului că mi-a dat wildcard și că am posibilitatea de a juca într-un turneu atât de mare. A fost grozav să mă întorc. Doar o singură persoană care este negativă în privința mea nu este atât de importantă, deoarece am sute de oameni care îmi oferă dragoste”, a spus Halep, la conferinţa de presă.

