Câţi bani şi câte puncte a primit Sorana Cîrstea după victoria de la Transylvania Open? Salt important în clasamentul WTA - Antena Sport

Sorana Cîrstea este noua campioană de la Transylvania Open, după ce a învins-o în finală pe Emma Răducanu, campioana de la US Open 2021, scor 6-0, 6-2, la capătul unui meci fără istoric. Pentru Cîrstea, acesta este al patrulea titlu WTA câştigat la simplu.
Victoria din finala de la Cluj-Napoca îi aduce Soranei Cîrstea 250 de puncte WTA, ceea ce înseamnă că va urca în ierarhia feminină până pe locul 31. Înaintea turneului, românca se afla pe locul 36.
Sorana Cîrstea, salt în clasamentul WTA, după victoria de la Transylvania Open 2026
Pe lângă punctele în clasament, Sorana Cîrstea a pus mâna şi pe un cec în valoare de 36.300 de dolari. De partea cealaltă, Emma Răducanu a obţinut 163 de puncte în clasamentul WTA şi 21.484 de dolari, pentru parcursul de la Transylvania Open 2026. În ceea ce o priveşte pe Emma Răducanu, ea va urca pe locul 25 după turneul de la Cluj.
În ceea ce priveşte clasamentul pe anul 2026, cel care stabileşte jucătoarele care se califică la Turneul Campioanelor, Sorana Cîrstea se află în Top 15.
Cirstea up to #31 in the rankings, top 15 in the Race.
It would be amazing if she makes her top 20 debut on her last season on tour.
Looks very doable if she stays healthy. https://t.co/yXB0epmgBm
— José Morgado (@josemorgado) February 7, 2026
Sorana Cîrstea a început perfect finala de la Cluj, cu un game alb. A urmat apoi un game maraton pe serviciul britanicei cu origini româneşti. Pentru a câştiga game-ul cu numărul 2 al partidei, Cîrstea a avut nevoie de şase mingi de break. Românca a jucat apoi excelent în setul pe care l-a câştigat cu 6-0, după jumătate de oră.
Setul secund a început la fel de bine pentru Cîrstea, care şi-a trecut în cont un nou game alb, după care break-ul. A urmat apoi un break fără punct pierdut pentru Emma Răducanu, iar britanica a cerut un timeout medical. Campioanei din 2021 de la US Open i s-a luat tensiunea, dar a reuşit să continue partida.
Chiar dacă Răducanu a reuşit să ducă scorul la 2-2, Cîrstea şi-a revenit imediat şi a reuşit să îşi treacă un nou break în cont. Românca a controlat apoi partida până la final şi şi-a trecut în cont titlul WTA cu numărul 4 la simplu.
- Mesajul în română transmis de Emma Răducanu, după finala cu Sorana Cîrstea de la Transylvania Open: “Vreau să spun asta”
- Sorana Cîrstea, mesaj pentru Simona Halep după succesul de la Transylvania Open: „E un vis împlinit”
- Sorana Cîrstea, campioană la Transylvania Open 2026! A cucerit al 4-lea titlu WTA după ce a zdrobit-o pe Emma Răducanu
- Fantastic! Sorana Cîrstea a „distrus-o” pe Daria Snigur și s-a calificat în finala Transylvania Open
- Emma Răducanu, prima finalistă de la Transylvania Open! Britanica a învins revelația turneului