Sorana Cîrstea, campioană la Transylvania Open 2026! A cucerit al 4-lea titlu WTA după ce a zdrobit-o pe Emma Răducanu - Antena Sport

Sorana Cîrstea, campioană la Transylvania Open 2026! A cucerit al 4-lea titlu WTA după ce a zdrobit-o pe Emma Răducanu

Alex Masgras Publicat: 7 februarie 2026, 17:43

Sorana Cîrstea, la Transylvania Open 2026 / Hepta

Sorana Cîrstea a rupt blestemul românesc de la Transylvania Open şi a cucerit titlul de la Cluj-Napoca la ediţia din 2026, ultimul al carierei sale. Românca a învins-o în finală pe Emma Răducanu, campioana de la US Open şi jucătoarea care a jucat în premieră într-o finală în circuitul WTA. Cu Simona Halep în tribune, Cîrsta a câştigat partida cu 6-0, 6-2, după 64 de minute de joc.

Succesul de la Transylvania Open reprezintă al patrulea titlu cucerit de româncă la simplu, în circuitul WTA. Ea s-a mai impus până acum la Tashkent (2008), Istanbul (2021) şi Cleveland (2025).

Sorana Cîrstea a câştigat Transylvania Open 2026, după o finală cu Emma Răducanu

Sorana Cîrstea a început perfect finala de la Cluj, cu un game alb. A urmat apoi un game maraton pe serviciul britanicei cu origini româneşti. Pentru a câştiga game-ul cu numărul 2 al partidei, Cîrstea a avut nevoie de şase mingi de break. Românca a jucat apoi excelent în setul pe care l-a câştigat cu 6-0, după jumătate de oră.

Setul secund a început la fel de bine pentru Cîrstea, care şi-a trecut în cont un nou game alb, după care break-ul. A urmat apoi un break fără punct pierdut pentru Emma Răducanu, iar britanica a cerut un timeout medical. Campioanei din 2021 de la US Open i s-a luat tensiunea, dar a reuşit să continue partida.

Chiar dacă Răducanu a reuşit să ducă scorul la 2-2, Cîrstea şi-a revenit imediat şi a reuşit să îşi treacă un nou break în cont. Românca a controlat apoi partida până la final şi şi-a trecut în cont titlul WTA cu numărul 4 la simplu. În vârstă de 35 de ani, Cîrstea urmează să se retragă la finalul acestui sezon.

