Cum au descris americanii prima victorie obţinută de Simona Halep, după mai bine de doi ani! Reacţie fermă după succesul româncei - Antena Sport

Simona Halep, prima reacţie după victoria cu Arina Rodionova de la Hong Kong

Simona Halep a oferit prima reacţie, după victoria cu Arina Rodionova, din primul tur al turneului de la Hong Kong. Românca s-a declarat extrem de bucuroasă pentru succesul înregistrat, primul în circuit după mai bine de doi ani.

„În primul rând, vreau să le mulţumesc tuturor celor care au venit, a fost o plăcere să revin aici, să joc primul meci după câteva luni. Mă simt foarte obosită, dar a fost prima victorie după mai bine de doi ani. Am venit aici după ce am primit o invitaţie din partea organizatorilor. Sunt fericită să fiu aici pentru prima dată, oraşul e frumos, oamenii m-au primit bine, am luptat astăzi şi am reuşit să câştig.

Am simţit puţină presiune, după primul set. Şi-a ridicat şi ea nivelul, a fost o bătălie. Vreau să mă recuperez, să fiu aptă pentru mâine, vreau să am grijă de corpul meu până mâine şi să vin să joc din nou în faţa fanilor.

(N.r. Ce vrei sa faci aici, după turneu?) Pentru moment, tenisul îmi ia toată energia, dar după turneu, vreau să vizitez oraşul. Am ieşit puţin din hotel, oraşul are multă energie, vreau să aduc asta pe terenul de tenis”, a declarat Simona Halep, pentru site-ul WTA.