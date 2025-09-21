Iga Swiatek a cucerit titlul de la Seul. Poloneza, la al treilea trofeu din 2025 - Antena Sport

Iga Swiatek, numărul doi mondial, a câştigat turneul WTA 500 de la Seul, dotat cu premii totale de 1.064.510 dolari, în finala căreia a învins-o duminică cu 1-6, 7-6 (3), 7-5, pe rusoaica Ekaterina Alexandrova.

Swiatek a câștigat 500 de puncte, însă rămâne la mare distanță de Aryna Sabalenka, liderul WTA. Poloneza are 8433 de puncte în ierarhia live, în timp ce bielorusa e la borna 11225.

Iga Swiatek, campioană la Seul

Swiatek, principala favorită a competiţiei din capitala sud-coreeană, a câştigat fără probleme primele trei meciuri de la Seul, unul dintre ele în faţa româncei Sorana Cârstea, în optimile de finală (6-3, 6-2). În finală, Iga a lăsat impresia unei lipse de concentare în primele două seturi ale duelului cu Alexandrova, cap de serie numărul 2, comiţând mai multe duble greşeli şi trimiţând mai multe mingi în afara terenului.

World #2 Iga Swiatek wins the 25th title of her career at 24yo after coming back to beat Ekaterina Alexandrova 1-6, 7-6(3), 7-5 in the Seoul final. Almost three hours.

Alexandrova won 11 (!) more points than Swiatek and lost the match. Tennis! pic.twitter.com/ke6JwJVaby

Cu toate acestea, poloneza şi-a corectat erorile şi a reuşit să controleze jocul adversarei sale, campioană la Seul în 2022, obţinând victoria după mai mult de două ore şi jumătate de joc. Acesta este al treilea trofeu cucerit de Iga Swiatek în 2025, după cele de la Wimbledon şi Cincinnati, şi al 25-lea de la debutul său în circuitul profesionist.