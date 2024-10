Ion Ţiriac, sfat pentru Simona Halep după ce a văzut-o la Hong Kong: "Dacă asta îşi doreşte, asta să facă" - Antena Sport

Ion Ţiriac a avut un sfat pentru Simona Halep după ce a văzut-o pe dubla câştigătoare de Grand Slam la Hong Kong. Românca a revenit în circuitul WTA la începutul lunii octombrie, în cadrul turneului de 125 de puncte.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Înaintea turneului de la Hong Kong, Halep mai jucase doar două meciuri după revenirea în circuitul WTA, după suspendarea pentru dopaj: la Miami, cu Paula Badosa, şi la Paris, cu McCartney Kessler. La Hong Kong, Halep a obţinut şi prima victorie, după mai bine de doi ani. Ea a învins-o pe Arina Rodionova în primul tur, dar a cedat în faţa Annei Blinkova, în turul secund, scor 2-6, 1-6.

Ion Ţiriac, sfat pentru Simona Halep după ce a văzut-o la Hong Kong: „Dacă asta îşi doreşte, asta să facă”

Ion Ţiriac a vorbit despre revenirea Simonei Halep şi a declarat că românca va avea o misiune extrem de complicată, în încercarea de a reveni în top. Fostul tenismen l-a dat ca exemplu pe Guillermo Vilas, fostul jucător pe care l-a antrenat.

Argentinianul era în mare formă în 1977 şi a decis să îşi ia o vacanţă de două luni după turneul de la Wimbledon din acel an. Revenit în circuit, Villas a avut mari bătăi de cap şi a avut nevoie de aproape un an pentru a reveni la forma iniţială, după cele două luni de vacanţă.

Simona Halep a stat un an şi jumătate suspendată, după care nu s-a putut pregăti aşa cum trebuie din cauza accidentărilor. Ţiriac este de părere că Halep are nevoie de cel puţin 50 de meciuri pe an pentru ca românca să revină aproape de nivelul la care a fost în trecut: