Sorana Cîrstea s-a calificat în semifinale la Osaka. Victorie în trei seturi: "Sunt mulţumită de prestaţia mea" - Antena Sport

Sorana Cîrstea, locul 51 WTA, s-a calificat, vineri, în semifinalele turneului de categorie WTA 250 de la Osaka, cu premii totale de 275.094 dolari.

Cîrstea a învins-o în sferturi pe Viktorija Golubic (Elveţia, 60 WTA), scor 6-2, 2-6, 6-2, într-o oră şi 43 de minute.

Sorana Cîrstea s-a calificat în semifinale la Osaka

Pentru un loc în finală, Sorana Cîrstea o va înfrunta pe favorita 4, sportiva canadiană Leylah Fernandez (27 WTA).

“A fost un meci greu, Golubic e o jucătoare talentată. A preluat initiativa în setul doi, dar am revenit și sunt mulțumită de prestatia mea în fața unei jucătoare de valoare.

(n.r. despre meciul cu Leylah Fernandez din semifinale) Sunt bucuroasă să joc în semifinale. Îmi place mult în Japonia. Mă simt bine aici. Mă aștept la un meci dificil cu Leylah, dar și eu joc bine, de asta sunt în semifinale.