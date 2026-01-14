Jaqueline Cristian, mesaj în limba română după victoria formidabilă de la Adelaide. Prima reacție a tenismenei - Antena Sport

Jaqueline Cristian a obținut o victorie senzațională în turneul de calibru WTA 500 de la Adelaide, unde a învins-o în optimi pe Daria Kasatkina, scor 6-4, 6-0. După meci, românca a acordat obișnuita declarație de pe teren a învingătoarei și pe lângă discursul în limba engleză, a ținut să transmită și un mesaj pentru românii din Australia.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Jaqueline Cristian s-a calificat în sferturile turneului de la Adelaide, după ce a învins-o pe favorita publicului, Daria Kasatkina, după o oră și 32 de minute. Prima rachetă a României a făcut un meci foarte bun, iar în actul secund a zburdat pe teren, reușind să se impună cu 6-0 în fața adversarei sale.

Ce a spus Jaqueline Cristian după victoria de la Adelaide

La interviul acordat după meci, sportiva aflată pe locul 37 în ierarhia WTA a dezvăluit că se simte în formă și le-a cerut scuze australienilor că le-a învins favorita. Ulterior, tenisemna a transmis cum a reușit să evolueze atât de bine la Antipozi.

“Mă bucur foarte mult că sunt aici, am venit să joc aici din calificări și mă simt în formă. Mă simt grozav să joc în fața voastră, vă mulțumesc pentru susținere și pentru faptul că ați fost alături de mine. Îmi pare rău că v-am învins o conațională.

Mă concentrez în special pe jocul meu, asta contează. Bucuria de a juca, munca pe care am făcut-o alături de echipa mea, totul s-a legat aici și mă bucur că mă aflu într-o asemenea poziție la Adelaide. Am vrut să mergem la plajă zilele trecute, dar m-am simțit obosită. Totul se simte excelent în Australia“, a spus jucătoarea română în limba engleză, potrivit digisport.ro.