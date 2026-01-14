Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Jaqueline Cristian, mesaj în limba română după victoria formidabilă de la Adelaide. Prima reacție a tenismenei - Antena Sport

Home | Tenis | WTA | Jaqueline Cristian, mesaj în limba română după victoria formidabilă de la Adelaide. Prima reacție a tenismenei

Jaqueline Cristian, mesaj în limba română după victoria formidabilă de la Adelaide. Prima reacție a tenismenei

Andrei Nicolae Publicat: 14 ianuarie 2026, 9:18

Comentarii
Jaqueline Cristian, mesaj în limba română după victoria formidabilă de la Adelaide. Prima reacție a tenismenei

Jaqueline Cristian, la Masters-ul de la Montreal / Profimedia

Jaqueline Cristian a obținut o victorie senzațională în turneul de calibru WTA 500 de la Adelaide, unde a învins-o în optimi pe Daria Kasatkina, scor 6-4, 6-0. După meci, românca a acordat obișnuita declarație de pe teren a învingătoarei și pe lângă discursul în limba engleză, a ținut să transmită și un mesaj pentru românii din Australia.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Jaqueline Cristian s-a calificat în sferturile turneului de la Adelaide, după ce a învins-o pe favorita publicului, Daria Kasatkina, după o oră și 32 de minute. Prima rachetă a României a făcut un meci foarte bun, iar în actul secund a zburdat pe teren, reușind să se impună cu 6-0 în fața adversarei sale.

Ce a spus Jaqueline Cristian după victoria de la Adelaide

La interviul acordat după meci, sportiva aflată pe locul 37 în ierarhia WTA a dezvăluit că se simte în formă și le-a cerut scuze australienilor că le-a învins favorita. Ulterior, tenisemna a transmis cum a reușit să evolueze atât de bine la Antipozi.

Mă bucur foarte mult că sunt aici, am venit să joc aici din calificări și mă simt în formă. Mă simt grozav să joc în fața voastră, vă mulțumesc pentru susținere și pentru faptul că ați fost alături de mine. Îmi pare rău că v-am învins o conațională.

Mă concentrez în special pe jocul meu, asta contează. Bucuria de a juca, munca pe care am făcut-o alături de echipa mea, totul s-a legat aici și mă bucur că mă aflu într-o asemenea poziție la Adelaide. Am vrut să mergem la plajă zilele trecute, dar m-am simțit obosită. Totul se simte excelent în Australia“, a spus jucătoarea română în limba engleză, potrivit digisport.ro.

Reclamă
Reclamă

În final, Cristian a transmis și un mesaj pentru românii din tribune, cărora le-a spus: “Mulțumesc din suflet, v-am auzit tot meciul“.

Pentru un loc în semifinalele turneului de la Adelaide, Cristian o va înfrunta pe Kimberly Birell, o altă australiancă ce este clasată pe locul 107 WTA. Tenismena de la Antipozi s-a calificat în sferturi după ce a profitat de abandonul Marketei Vondrousova, fosta campioană de la Wimbledon.

Reacţia unei tinere din Indonezia când ţine în mână bani româneşti: "De ce sunt aşa?"Reacţia unei tinere din Indonezia când ţine în mână bani româneşti: "De ce sunt aşa?"
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va mai lua Real Madrid vreun trofeu în acest sezon după despărţirea de Xabi Alonso?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Comuna din România care stă pe o adevărată "comoară". Trebuie 3.000.000 de euro ca să o scoată la suprafață
Observator
Comuna din România care stă pe o adevărată "comoară". Trebuie 3.000.000 de euro ca să o scoată la suprafață
Boala misterioasă cu care au fost diagnosticați peste 500 de locuitori ai unui orășel. Cum a ajuns un medic să creeze o pandemie care nu a existat niciodată
Fanatik.ro
Boala misterioasă cu care au fost diagnosticați peste 500 de locuitori ai unui orășel. Cum a ajuns un medic să creeze o pandemie care nu a existat niciodată
11:51
EXCLUSIVSabrina Voinea şi Denisa Golgotă vor lupta din nou împreună după scandalul uriaş de anul trecut
11:51
Ce rol va avea Ilie Dumitrescu la FRF. În ce proiect se implică
11:36
Jucătorul de la FCSB care l-a convins pe Elias Charalambous: “Toate calitățile de care avem nevoie”
11:21
Adi Mutu face praf campania de achiziţii de la Rapid: “Bă, băiatule!”
10:58
Rapid și Petrolul s-au înțeles pentru transferuri. Trei jucători, implicați în afacerea rivalelor
10:48
Elias Charalambous a dat cărţile pe faţă înainte de primul meci oficial din 2026: “Trebuie să fiu sincer cu voi”
Vezi toate știrile
1 Ce jucători mai vin la Universitatea Craiova? Filipe Coelho, anunţ despre transferuri: „Sunt foarte buni” 2 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. AS Roma, transfer de 22 de milioane de euro 3 Adrian Şut l-a sunat pe Gigi Becali după ce s-a transferat. Ce a urmat: “Mi-a zis…” 4 Gigi Becali a aruncat bomba: „Ne-am înțeles”. Cât a costat aducerea jucătorului de Champions League 5 Gigi Becali anunţă că azi se poate face super-transferul iernii la FCSB: “E fotbalist de fotbalist” 6 Jude Bellingham a răbufnit după plecarea lui Xabi Alonso: “Clovni! Să fie traşi la răspundere”
Citește și
Cele mai citite
Cine este viitoarea soţie a lui Adi Vasile. Prezentatorul de la Survivor România se iubeşte cu o brunetă focoasăCine este viitoarea soţie a lui Adi Vasile. Prezentatorul de la Survivor România se iubeşte cu o brunetă focoasă
Mama din Dorohoi a jucătorului naţionalei României a surprins în Antalya. I-a băgat în şedinţă pe Andrei Nicolescu şi CureleaMama din Dorohoi a jucătorului naţionalei României a surprins în Antalya. I-a băgat în şedinţă pe Andrei Nicolescu şi Curelea
Răsturnare de situaţie în divorţul lui Ilie Năstase de soţia lui, Ioana! Anunţul fostului mare tenismen românRăsturnare de situaţie în divorţul lui Ilie Năstase de soţia lui, Ioana! Anunţul fostului mare tenismen român
Un alt transfer din fotbalul românesc în Turcia. Agentul confirmă: “Mâine face vizita medicală”Un alt transfer din fotbalul românesc în Turcia. Agentul confirmă: “Mâine face vizita medicală”