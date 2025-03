Mirra Andreeva a demolat-o pe Elena Rybakina! Campioana din 2023 de la Indian Wells a câştigat doar 3 game-uri - Antena Sport

Mirra Andreeva, în timpul meciului cu Elena Rybakna / Profimedia Optimile de finală de la Indian Wells au propus o surpriză uriaşă pe tabloul feminin. Mirra Andreeva, noua senzaţie a tenisului mondial, a câştigat fără drept de apel duelul din optimile de finală cu Elena Rybakina. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Tânăra de 17 ani a câştigat partida cu un incredibil 6-1, 6-2, după numai 67 de minute, în ceea ce a reprzentat a treia întâlnire directă dintre cele două jucătoare. Mirra Andreeva a defilat la Indian Wells, în meciul cu Elena Rybakina Aceasta a fost a doua victorie obţinută de Mirra Andreeva în faţa Elenei Rybakina în mai puţin de o lună, după ce a învins-o pe reprezentanta Kazahstanului şi la Dubai, în luna februarie. Andreeva are un parcurs excelent la Indian Wells, acolo unde nu a pierdut set până acum. Ea le-a mai învins la această ediţie pe Varvara Gravheva (7-5, 6-4) şi pe Clara Tauson (6-3, 6-0). „Ştiam că va fi un meci dificil pentru că ea a câştigat ediţia din 2023 de la Indian Wells. Cred că ea se simte foarte bine pe acest teren şi am găsit planul ideal pentru acest meci. Am încercat să lupt pentru fiecare punct. Reclamă

Reclamă

Am fost atât de entuziasmată, nu ştiu din ce motiv, dar se întâmplă uneori. Presupun că am avut mult curaj şi am intrat pe teren încercând să arăt un nivel cât mai bun”, a declarat Mirra Andreeva, citată de tennismajors.com.

O altă surpriză majoră a avut loc în meciul dintre Elina Svitolina şi Jessica Pegula. Jucătoarea din Ucraina a revenit de la 0-1 la seturi şi s-a impus cu 5-7, 6-1, 6-2, după 2 ore şi 2 minute. Svitolina va lupta pentru un loc în semifinalele de la Indian Wells împotriva rusoaicei Mirra Andreeva.

Jaqueline Cristian, OUT de la Indian Wells

Jaqueline Cristian, locul 79 mondial, a fost învinsă, marţi, de italianca Jasmine Paolini, favorită 6, în turul trei al turneului de categoria WTA1000 de la Indian Wells.

Reclamă