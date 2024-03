"Ne-a lipsit acel zâmbet!" Reacţia presei internaţionale după revenirea Simonei Halep pe teren. Sfârşit de calvar pentru româncă - Antena Sport

Reclamă

„Simona Halep s-a ÎNTORS pe terenul de tenis. Ce primire a avut!„, au scris jurnaliştii de la Sky Sports.

„Ne-a lipsit acel zâmbet al Simonei!„, au mai postat britanicii.

„Simona Halep zâmbește în primul ei meci de la revenirea în turneu. Nu putem descrie cât de dor ne-a fost să vedem această jucătoare pe un teren de tenis„, au scris şi cei de la The Tennis Letter.

Simona Halep flashes a smile in her first match back on tour.

Can’t describe how much I missed seeing this lady on a tennis court. ❤️

Simona Halep, mesaj plin de speranţă chiar înainte de meciul cu Paula Badosa Simona Halep a transmis un mesaj plin de speranţă chiar înainte de meciul cu Paula Badosa. Românca a scăpat de suspendare şi revine pe teren, în circuitul profesionist, după 568 de zile. Fosta campioană de la Roland Garros şi Wimbledon a avut o postare emoţionantă pe contul ei de Instagram. Aflată la Miami, „Simo" a folosit un citat al lui Steve Jobs. În vârstă de 38 de ani, constănţeanca începe asaltul spre trofeul de la Miami. La turneul din Florida a ajuns cel mai departe în semifinale, în 2015 şi 2019. "Să ai curajul să speri, să îți urmezi inima și intuiția. Ei, cumva, deja știu ce vrei tu să fii cu adevărat. Orice altceva este pe locul doi", a fost mesajul distribuit de Simona Halep pe Insta Story.

Simona Halep va disputa primul meci după ridicarea suspendării pentru dopaj, iar alături de ea a fost, ca de fiecare dată, Darren Cahill. Australianul a profitat de lipsa de moment a lui Jannik Sinner de la Florida şi a participat la antrenamentele fostei sale eleve.

„Am avut un sentiment că trebuie să fim pregătiți în caz că ea cere un wildcard. Am avut multe discuții despre wildcard-uri și, spre norocul nostru, am ‘salvat’ un wildcard pe tabloul principal feminin, pentru că nu știi niciodată ce se întâmplă.

Nu vrei să trimiți pe teren pe cineva care nu s-a pregătit. Ar fi în detrimentul lor, nu vrem ca ei să iasă pe teren și să fie ‘uciși’. (n.r. – după discuția cu Darren Cahill) Am ajuns la concluzia că o vom primi cu brațele deschise”, a spus James Blake, citat de tennis.com.

