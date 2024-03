Paula Badosa, reacţie clară după ce a învins-o pe Simona Halep la Miami: "E o victorie mare! M-am chinuit mult!" - Antena Sport

„Oricât te-ai antrena nu este ca un meci oficial. A fost dificil azi să intru în ritm. Dar m-am menținut în formă în special în sala de forță. Nu am jucat mult tenis în ultima perioadă, eram obosită mental. Am fost în sala de forță în fiecare zi, nu am pus kilograme pe mine. Asta e bine și mă simt OK fizic. Desigur, nu sunt la cel mai înalt nivel.

Da, o adversară foarte bună. Cu un nivel de tenis foarte ridicat. Eu m-am bucurat de prezența mea pe teren, de faptul că m-am întors în tenis și de faptul că atâția oameni mă susțin și îmi transmit atâtea sentimente frumoase, iubire și apreciere. A fost o zi specială.

A fost un meci greu, mă așteptam. E o jucătoare foarte bună. Fizic am obosit un pic, era normal. Și mental… nu am mai jucat un meci oficial de aproape doi ani. Dar per total eu cred că m-am descurcat bine și am jucat tenis la un nivel ridicat. Nu mă așteptam atât de bine, dar a fost un lucru bun să mă aflu pe teren și să joc atât de bine”, a declarat Simona Halep, la conferinţa de presă.