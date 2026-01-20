Simona Halep, într-o nouă ipostază! Ce rol va avea la Transylvania Open 2026: "Va fi prezentă toată săptămâna" - Antena Sport

Fosta jucătoare de tenis Simona Halep va fi ambasador onorific al turneului Transylvania Open (WTA 250) de la Cluj-Napoca, urmând să înmâneze trofeul câştigătoarei ediţiei din 2026, se arată într-un comunicat de presă al organizatorilor remis, marţi, AGERPRES.

“Simona Halep, cea mai valoroasă jucătoare din istoria tenisului românesc, se întoarce la Cluj în calitate de ambasador onorific al Transylvania Open WTA 250. Fost lider mondial şi una dintre cele mai valoroase jucătoare din istoria tenisului, Simona continuă astfel să inspire noua generaţie, chiar şi din afara terenului de joc.

Simona va fi prezentă pe toată durata turneului şi va lua parte la o serie de acţiuni precum întâlniri cu jucătoarele aflate în competiţie, sesiuni dedicate copiilor de mingi şi voluntarilor. De asemenea, Simona Halep va fi prezentă la ceremonia oficială de la finalul turneului şi va înmâna trofeul Transylvania Open 2026″, se arată în comunicatul citat.

De-a lungul carierei, Simona Halep a câştigat 24 de titluri WTA, inclusiv două trofee de Grand Slam – Roland Garros (2018) şi Wimbledon (2019) – şi a petrecut 64 de săptămâni în fruntea clasamentului mondial, fiind prima jucătoare din România care a atins această poziţie.

Simona Halep a jucat finala primei ediţii a turneului Transylvania Open, în 2021, iar în 2025 a ales să-şi anunţe oficial retragerea din tenis chiar pe Terenul Central din Cluj-Napoca, în faţa fanilor, după un meci emoţionant disputat în primul tur.