Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Simona Halep, într-o nouă ipostază! Ce rol va avea la Transylvania Open 2026: "Va fi prezentă toată săptămâna" - Antena Sport

Home | Tenis | WTA | Simona Halep, într-o nouă ipostază! Ce rol va avea la Transylvania Open 2026: “Va fi prezentă toată săptămâna”

Simona Halep, într-o nouă ipostază! Ce rol va avea la Transylvania Open 2026: “Va fi prezentă toată săptămâna”

Publicat: 20 ianuarie 2026, 15:40

Comentarii
Simona Halep, într-o nouă ipostază! Ce rol va avea la Transylvania Open 2026: Va fi prezentă toată săptămâna

Simona Halep, la Transylvania Open 2025 / Sport Pictures

Fosta jucătoare de tenis Simona Halep va fi ambasador onorific al turneului Transylvania Open (WTA 250) de la Cluj-Napoca, urmând să înmâneze trofeul câştigătoarei ediţiei din 2026, se arată într-un comunicat de presă al organizatorilor remis, marţi, AGERPRES.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

“Simona Halep, cea mai valoroasă jucătoare din istoria tenisului românesc, se întoarce la Cluj în calitate de ambasador onorific al Transylvania Open WTA 250. Fost lider mondial şi una dintre cele mai valoroase jucătoare din istoria tenisului, Simona continuă astfel să inspire noua generaţie, chiar şi din afara terenului de joc.

Simona Halep, ambasador onorific al Transylvania Open 2026

Simona va fi prezentă pe toată durata turneului şi va lua parte la o serie de acţiuni precum întâlniri cu jucătoarele aflate în competiţie, sesiuni dedicate copiilor de mingi şi voluntarilor. De asemenea, Simona Halep va fi prezentă la ceremonia oficială de la finalul turneului şi va înmâna trofeul Transylvania Open 2026″, se arată în comunicatul citat.

De-a lungul carierei, Simona Halep a câştigat 24 de titluri WTA, inclusiv două trofee de Grand Slam – Roland Garros (2018) şi Wimbledon (2019) – şi a petrecut 64 de săptămâni în fruntea clasamentului mondial, fiind prima jucătoare din România care a atins această poziţie.

Simona Halep a jucat finala primei ediţii a turneului Transylvania Open, în 2021, iar în 2025 a ales să-şi anunţe oficial retragerea din tenis chiar pe Terenul Central din Cluj-Napoca, în faţa fanilor, după un meci emoţionant disputat în primul tur.

Reclamă
Reclamă

“Transylvania Open este pentru mine mai mult decât un turneu. E locul unde am simţit susţinerea fanilor din România la cel mai înalt nivel şi unde am trăit momente care vor rămâne mereu aproape de sufletul meu. Mă bucur să revin şi să pot contribui cu o altă energie – aceea de a sprijini şi încuraja viitoarele generaţii”, a afirmat Simona Halep, director onorific Transylvania Open WTA 250.

Organizatorii turneului Transylvania Open WTA 250 îşi propun prin acest parteneriat să celebreze cariera unei mari campioane şi, în acelaşi timp, să creeze contextul perfect pentru dialog, inspiraţie şi emoţie autentică în jurul tenisului.

“E un privilegiu că Simona Halep a acceptat invitaţia noastră de a deveni ambasador onorific al Transylvania Open. Ea reprezintă excelenţa în sport, dedicarea totală şi performanţa autentică. Faptul că revine la Cluj, într-un rol nou, dar cu aceeaşi energie, înseamnă mult pentru noi. E un gest care arată cât de importantă este comunitatea creată în jurul acestui turneu – pentru jucătoare, dar şi pentru public”, a explicat Patrick Ciorcilă, directorul turneului clujean.

Trucuri simple pentru reducerea costurilor de încărcare a maşinilor electriceTrucuri simple pentru reducerea costurilor de încărcare a maşinilor electrice
Reclamă

Cea de-a şasea ediţie a turneului Transylvania Open WTA 250 va avea loc în perioada 31 ianuarie – 7 februarie, în BTarena din Cluj-Napoca. Meciurile se vor disputa indoor, pe două terenuri de suprafaţă hard, cu 32 de jucătoare la simplu şi 16 echipe la dublu.

Valoarea totală a premiilor turneului de la Cluj-Napoca este de 283.347 de dolari.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

O va ajuta Olimpiu Moruţan pe Rapid să ia titlul în Liga 1?
Loading ... Loading ...
Citește și:
A trimis trenul în direcția greșită. Cum a reuşit un impiegat din gara Bucureşti Băneasa gafa colosală
Observator
A trimis trenul în direcția greșită. Cum a reuşit un impiegat din gara Bucureşti Băneasa gafa colosală
Cristi Săpunaru s-a enervat în direct când a aflat salariul lui Olimpiu Moruțan la Rapid: ”Trebuie să și livrezi. Ceilalți n-ajung nici la jumătate”
Fanatik.ro
Cristi Săpunaru s-a enervat în direct când a aflat salariul lui Olimpiu Moruțan la Rapid: ”Trebuie să și livrezi. Ceilalți n-ajung nici la jumătate”
17:45
Gata, Nicolae Stanciu a semnat. Clubul cu care a bătut palma
17:39
Barcelona a pregătit deja prima mutare a verii! Are șase titluri în Premier League și vine gratis
17:34
România – Macedonia de Nord LIVE TEXT (19:00). “Tricolorii” își încheie aventura la EHF EURO 2026
17:31
LIVE SCOREKairat – Club Brugge 0-0. Duel de foc și pentru Cristi Chivu. Programul zilei de marți
17:03
VIDEOFlorentin Petre, declarație emoționantă la demolarea stadionului lui Dinamo: “Toate amintirile frumoase”
16:53
Patronul unui club de tradiţie din România anunţă falimentul: “Nu am bani! Se va închide”
Vezi toate știrile
1 Jucătorul revine la FCSB. Mutarea a fost anunţată oficial: “Îi urăm mult succes” 2 Surpriză de proporţii: Giovanni Becali a anunţat transferul lui Olimpiu Moruţan: “98-99% e aranjat” 3 Un club din Premier League forţează transferul definitiv al lui Radu Drăgușin 4 VIDEONu a rezistat! Selecţionerul Marocului l-a certat pe Diaz după ce şi-a bătut joc de penalty-ul din prelungiri! 5 Zeljko Kopic, în doliu! Tragedia a fost anunţată de antrenor: “Odihnește-te în pace” 6 Salariul uriaş pe care Olimpiu Moruţan îl va avea în Liga 1
Citește și
Cele mai citite
Prima “victimă” a lui Gigi Becali după FC Argeş – FCSB 1-0: “Reziliem contractul! N-am nevoie de aşa ceva”Prima “victimă” a lui Gigi Becali după FC Argeş – FCSB 1-0: “Reziliem contractul! N-am nevoie de aşa ceva”
Jucătorul revine la FCSB. Mutarea a fost anunţată oficial: “Îi urăm mult succes”Jucătorul revine la FCSB. Mutarea a fost anunţată oficial: “Îi urăm mult succes”
Constantin Budescu a dat verdictul despre lupta la titlu: “Nu o să le stea nimeni în cale”Constantin Budescu a dat verdictul despre lupta la titlu: “Nu o să le stea nimeni în cale”
Radu Drăgușin și-a dat acordul pentru un contract până în 2030. Răspunsul dat de TottenhamRadu Drăgușin și-a dat acordul pentru un contract până în 2030. Răspunsul dat de Tottenham