Jaqueline Cristian, calificare dramatică în turul 2 la Indian Wells. Câți bani și-a asigurat românca - Antena Sport

Jaqueline Cristian (locul 35 WTA) s-a calificat, joi, în turul doi al turneului de categorie WTA 1000 de la Indian Wells. Cristian a învins-o pe sportiva indoneziană Janice Tjen (39 WTA), scor 4-6, 6-4, 7-6 (8-6). Meciul a durat 2 ore şi 46 de minute.

Primul set a fost adjudecat de Tjen, care a reușit să revină după ce românca a făcut prima break. Indonezianca a făcut imediat rebreak-ul, iar la scorul de 5-4 în favoarea ei a mai câștigat un game pe serviciul lui Cristian.

Românca a revenit în meci fără mari probleme și a început setul secund cu două break-uri. La scorul de 5-2, Tjen a “spart” și ea o dată serviciul lui Cristian, însă nu a avut forța să o facă din nou și să prelungească actul secund, așa că s-a mers în decisiv.

Acolo, Jaqueline s-a văzut condusă din start cu 3-0 după ce și-a pierdut serviciul, iar Tjen a avut nu mai puțin de cinci mingi de break să facă 4-0. Nu s-a întâmplat, iar românca a reușit break-ul în game-ul imediat următor, după care totul s-a decis în tie-break.

Acolo, Jaqueline a avut nervii mai tari și s-a impus cu 8-6.