Jaqueline Cristian, calificare dramatică în turul 2 la Indian Wells. Câți bani și-a asigurat românca - Antena Sport

Home | Tenis | WTA | Jaqueline Cristian, calificare dramatică în turul 2 la Indian Wells. Câți bani și-a asigurat românca

Jaqueline Cristian, calificare dramatică în turul 2 la Indian Wells. Câți bani și-a asigurat românca

Andrei Nicolae Publicat: 5 martie 2026, 8:14

Jaqueline Cristian, în timpul unui meci / Profimedia

Jaqueline Cristian (locul 35 WTA) s-a calificat, joi, în turul doi al turneului de categorie WTA 1000 de la Indian Wells. Cristian a învins-o pe sportiva indoneziană Janice Tjen (39 WTA), scor 4-6, 6-4, 7-6 (8-6). Meciul a durat 2 ore şi 46 de minute.

Primul set a fost adjudecat de Tjen, care a reușit să revină după ce românca a făcut prima break. Indonezianca a făcut imediat rebreak-ul, iar la scorul de 5-4 în favoarea ei a mai câștigat un game pe serviciul lui Cristian.

Românca a revenit în meci fără mari probleme și a început setul secund cu două break-uri. La scorul de 5-2, Tjen a “spart” și ea o dată serviciul lui Cristian, însă nu a avut forța să o facă din nou și să prelungească actul secund, așa că s-a mers în decisiv.

Acolo, Jaqueline s-a văzut condusă din start cu 3-0 după ce și-a pierdut serviciul, iar Tjen a avut nu mai puțin de cinci mingi de break să facă 4-0. Nu s-a întâmplat, iar românca a reușit break-ul în game-ul imediat următor, după care totul s-a decis în tie-break.

Acolo, Jaqueline a avut nervii mai tari și s-a impus cu 8-6.

Cristian, duel cu un cap de serie în turul 2 la Indian Wells

În următoarea rundă din competiție, românca va da peste australianca Maya Joint, ocupanta locului 29 WTA și cap de serie 29. În 2025, tenismena de 19 ani și-a câștigat primele ei turnee din carieră, la Eastbourne și la Rabat.

Miercuri, Sorana Cîrstea, locul 38 WTA, s-a calificat în turul al doilea, unde o va înfrunta pe favorita 21, Diana Shnaider (Rusia), locul 20 WTA, în timp ce Gabriela Ruse a fost eliminată

Jucătoarele calificate în turul doi îşi asigură un premiu de 36.110 dolari şi 35 de puncte. Învinsele în primul tur obţin câte 24.335 de dolari şi 10 puncte.

Sursa: News.ro

