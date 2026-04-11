Home | Tenis | WTA | Sorana Cîrstea s-a calificat în finala probei de dublu de la Linz! Victorie categorică alături de Shuai Zhang

Sorana Cîrstea s-a calificat în finala probei de dublu de la Linz! Victorie categorică alături de Shuai Zhang

Alex Masgras Publicat: 11 aprilie 2026, 17:35

Comentarii
Sorana Cîrstea s-a calificat în finala probei de dublu de la Linz! Victorie categorică alături de Shuai Zhang

Sorana Cîrstea, în timpul unui meci / Getty Images

Perechea româno-chineză Sorana Cîrstea / Shuai Zhang s-a calificat în finala probei de dublu din cadrul turneului de tenis WTA 500 de la Linz (Austria), dotat cu premii totale de 1.049.083 de euro, sâmbătă, după ce a dispus de cuplul Ulrikke Eikeri (Norvegia)/Quinn Gleason (SUA), cap de serie numărul patru, cu 7-5, 6-2.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Cîrstea şi partenera sa, principalele favorite, au obţinut victoria în o oră şi 20 de minute.

Sorana Cîrstea va juca finala probei de dublu de la Linz alături de Shuai Zhang

Perechea româno-chineză şi-a asigurat un cec de 32.520 de euro şi 325 de puncte WTA.

În finală, Cîrstea şi Zhang vor juca împotriva cehoaicelor Jesika Maleckova/Miriam Skoch.

În proba de simplu, Sorana Cîrstea s-a oprit în sferturile de finală, acolo unde a fost învinsă de Mirra Andreeva, cea care luptă pentru un loc în finală contra unei alte românce, Gabriela Ruse.

Reclamă
Reclamă

Pentru parcursul de pe zgura austriacă din turneul de simplu, Sorana Cîrstea s-a ales cu un cec în valoare de 30.495 de dolari şi 108 puncte în clasamentul WTA.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Observator
Meniu de Paște după gratii cu 9 lei pe zi. Ce primesc deținuții în ziua de Înviere
Fanatik.ro
„A murit în chinuri!” Mitică Dragomir, dezvăluiri despre moartea tatălui său
20:33

20:25

20:06

20:05

20:02

19:55

Vezi toate știrile
Citește și
Cele mai citite
