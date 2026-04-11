Sorana Cîrstea s-a calificat în finala probei de dublu de la Linz! Victorie categorică alături de Shuai Zhang

Perechea româno-chineză Sorana Cîrstea / Shuai Zhang s-a calificat în finala probei de dublu din cadrul turneului de tenis WTA 500 de la Linz (Austria), dotat cu premii totale de 1.049.083 de euro, sâmbătă, după ce a dispus de cuplul Ulrikke Eikeri (Norvegia)/Quinn Gleason (SUA), cap de serie numărul patru, cu 7-5, 6-2.

Cîrstea şi partenera sa, principalele favorite, au obţinut victoria în o oră şi 20 de minute.

Perechea româno-chineză şi-a asigurat un cec de 32.520 de euro şi 325 de puncte WTA.

În finală, Cîrstea şi Zhang vor juca împotriva cehoaicelor Jesika Maleckova/Miriam Skoch.

În proba de simplu, Sorana Cîrstea s-a oprit în sferturile de finală, acolo unde a fost învinsă de Mirra Andreeva, cea care luptă pentru un loc în finală contra unei alte românce, Gabriela Ruse.