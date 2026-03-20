Surpriză uriaşă la Miami! Iga Swiatek, OUT încă din turul 2. Din 2021 nu a mai păţit asta

Iga Swiatek, numărul 3 WTA, a fost eliminată din turneul WTA 1000 de la Miami (Florida), dotat cu premii totale de 9.415.725 de dolari, de compatrioata sa Magda Linette, care s-a impus, joi, în runda a doua cu 1-6, 7-5, 6-3.
Aceasta este prima înfrângere suferită de Swiatek la debutul său la un turneu de la ediţia din 2021 a Turneului Campioanelor.
Iga Swiatek a fost eliminată în turul 2 de la Miami
Swiatek, care a fost campioană la Miami Open în 2022, este deţinătoarea trofeului la Wimbledon şi are în palmares şase titluri de Mare Şlem, încerca să câştige primul său turneu după cel din septembrie, de la Seul.
În turul al treilea, Linette (50 WTA) o va înfrunta pe filipineza Alexandra Eala (29 WTA), care a trecut de germanca Laura Siegemund cu 6-7 (6/8), 6-3, 6-3.
La 45 de ani, americanca Venus Williams a fost învinsă în primul tur de britanica Francesca Jones, cu 7-5, 7-5.
Venus Williams a pierdut toate cele şase meciuri disputate în acest an şi are o serie de nouă înfrângeri consecutive după victoria înregistrată în iulie în primul tur la Washington, contra conaţionalei Peyton Stearns.
La Miami Open, Stearns a trecut de elveţianca Viktorija Golubic cu 7-6 (8/6), 6-4 şi va juca în turul secund contra româncei Jaqueline Cristian.
