Surpriză uriaşă la Miami! Iga Swiatek, OUT încă din turul 2. Din 2021 nu a mai păţit asta

Iga Swiatek, numărul 3 WTA, a fost eliminată din turneul WTA 1000 de la Miami (Florida), dotat cu premii totale de 9.415.725 de dolari, de compatrioata sa Magda Linette, care s-a impus, joi, în runda a doua cu 1-6, 7-5, 6-3.

Aceasta este prima înfrângere suferită de Swiatek la debutul său la un turneu de la ediţia din 2021 a Turneului Campioanelor.

Swiatek, care a fost campioană la Miami Open în 2022, este deţinătoarea trofeului la Wimbledon şi are în palmares şase titluri de Mare Şlem, încerca să câştige primul său turneu după cel din septembrie, de la Seul.

În turul al treilea, Linette (50 WTA) o va înfrunta pe filipineza Alexandra Eala (29 WTA), care a trecut de germanca Laura Siegemund cu 6-7 (6/8), 6-3, 6-3.

La 45 de ani, americanca Venus Williams a fost învinsă în primul tur de britanica Francesca Jones, cu 7-5, 7-5.