Amalia Lică este ajutată de telefon să retrăiască cele mai frumoase amintiri de la competiții - Antena Sport

Amalia Lică este ajutată de telefon să retrăiască cele mai frumoase amintiri de la competiții
Amalia Lică este ajutată de telefon să retrăiască cele mai frumoase amintiri de la competiții

Publicat: 25 septembrie 2025, 9:54

Amalia Lică/ AntenaSport

Pe vicecampioana la gimnastică ritmică, Amalia Lică, telefonul o ajută să păstreze cele mai frumoase amintiri de la competiții. Ea îl folosește din greu și pentru muzică. Ascultă numai melodii care îi dau energie. 

Amalia Lică păstrează în telefonul ei cea mai frumoasă amintire de la Mondialul de la Rio, unde a luat medalie. 

„La final chiar nu mai puteam să stau în picioare, m-am așezat pe jos. De când l-am primit, mă tot uit la el, mi se pare amuzant”, a spus Amalia Lică. 

Telefonul e sfânt și atunci când comunică cu fetele din lotul de gimnastică ritmică. Ele au un grup pe WhatsApp. 

„Cel de gimnastică e cel mai amuzant grup, că în rest nu prea sunt, doar grupuri de la concursuri sau de la școală”, a mai spus Amalia Lică. 

Telefonul o ajută să găsească și cele mai potrivite melodii pentru concursuri: „Cele active, ca să-mi dea energie. „Do I wanna know?”, de la Artic Monkeys, îmi place foarte mult”.  

La 16 ani, vicecampioana mondială stă și în bucătărie. Nu se apucă de gătit fără rețetele de pe telefon: „Am făcut un cheesecake cu fistic, a fost foarte complimentat. Îmi place foarte mult fisticul, este preferatul meu”.  

Când are zboruri lungi la competiții, descarcă bateria telefonului la cât se joacă: „Am un joc…Block Blast, momentan am cel mai mare scor”, a mai spus Amalia Lică. 

