Andreea Ana, după bronzul cucerit la Campionatele Mondiale de lupte: "Privesc cu încredere către Jocurile Olimpice" - Antena Sport

Andreea Ana, după bronzul cucerit la Campionatele Mondiale de lupte: "Privesc cu încredere către Jocurile Olimpice"

Publicat: 19 septembrie 2025, 14:57

Andreea Ana, după bronzul cucerit la Campionatele Mondiale de lupte: “Privesc cu încredere către Jocurile Olimpice”

Publicat: 19 septembrie 2025, 14:57

Andreea Ana, după bronzul cucerit la Campionatele Mondiale de lupte: Privesc cu încredere către Jocurile Olimpice

Andreea Ana / Antena Sport

Sportiva Andreea Beatrice Ana, medaliată cu bronz la cat. 55 kg, marţi, la Campionatele Mondiale de lupte de la Zagreb (Croaţia), a declarat, vineri, la Aeroportul “Henri Coandă”, că reuşita ei reprezintă un prag depăşit în cariera sa, următorul fiind reprezentat de visul de a cuceri o medalie la Jocurile Olimpice.

“Pentru mine această medalie înseamnă foarte mult. Este un prag pe care l-am depăşit, mă bucur că am reuşit, în sfârşit, să urc pe podiumul mondial. A fost cea mai grea de obţinut medalie. A fost un concurs greu per total. Am avut cinci meciuri intense, fiecare diferit. Mă bucur că am reuşit să mă adaptez, să mă concentrez şi să urc în sfârşit pe podium. Privesc cu motivaţie, cu încredere către Jocurile Olimpice. Îmi doresc să fac tot ce ţine de mine ca să îmi îndeplinesc şi acel scop. Ăla va fi ţelul suprem de îndeplinit”, a declarat sportiva română.

Andreea Ana, după bronzul cucerit la Campionatele Mondiale de lupte: “Privesc cu încredere către Jocurile Olimpice”

Ana a explicat că i-a fost destul de greu să revină în cursa pentru medalie după înfrângerea din semifinale: “A fost destul de greu să mă adun, mai ales că am pierdut la un scor foarte strâns. Dar asta înseamnă să fii profesionist, pentru că trebuie să obţii o medalie, nu contează ce culoare are. Diferenţa de culoare au făcut-o de data aceasta pentru mine nişte greşeli de tactică”.

Accidentată la frunte, Ana a explicat că sportul de contact vine la pachet şi cu astfel de răni şi că familiei îi este mai greu atunci când o vede lovită.

“Sportul de contact vine la pachet cu astfel de situaţii. Nu e nimic grav. O să mă refac. Într-o săptămână sunt ca nouă. Nu pot să zic care dintre ele m-a zgâriat sau lovit, nu ştiu exact unde m-am lovit, dar am rămas cu acest suvenir de la Mondiale. Dar se întâmplă, sportul de contact vine la pachet cu astfel de situaţii. Mama este 100% implicată şi trăieşte alături de mine fiecare meci. Câteodată îmi pare rău că trebuie să simtă chestiile astea pe pielea ei, dar mă susţine şi sunt mândră. Nu ştiu dacă s-a speriat, pentru că nu e prima oară când mă vede aşa, dar nu-i vine bine, e normal, e mamă”, a mai spus Andreea Ana la întoarcerea în ţară.

Lotul feminin de lupte al României, care a participat la Campionatele Mondiale de la Zagreb (Croaţia), a revenit, vineri, în ţară, sportivele fiind aşteptate la aeroport de reprezentanţi ai Agenţiei Naţionale pentru Sport şi ai Federaţiei Române de Lupte.

Andreea Ana este şi triplă campioană europeană

Sportiva română Andreea Beatrice Ana a cucerit medalia de bronz la cat. 55 kg, marţi, la Campionatele Mondiale de lupte de la Zagreb (Croaţia), după ce a învins-o în meciul decisiv pe cubaneza Yaynelis Sanz Verdecia.

Ana a trecut, luni, în preliminarii, de chinezoaica Xuejing Liang, în optimi a dispus de luptătoarea americană Cristelle Noelle Rodriguez, a câştigat în sferturi în faţa canadiencei Karla Lorena Godinez Gonzalez, dar a pierdut semifinala cu rusoaica Ekaterina Verbina.

Palmaresul luptătoarei române mai cuprinde trei titluri de campioană europeană de seniori şi trei medalii la Mondialele Under-23.

Anul trecut au fost Mondiale doar la categoriile neolimpice, România obţinând o medalie de argint, prin Katerina Zelenykh (cat. 65 kg), şi una de bronz, prin Denis Mihai (cat. 55 kg, greco-romane).

