România, rezultat umilitor la debutul în Rugby Europe Championship! Înfrângere ruşinoasă pentru "stejari" în Germania - Antena Sport

Naţionala de rugby a României a debutat cu stângul în noua ediţie a Campionatului European 2026 (Rugby Europe Championship), pierzând surprinzător duminică, cu 30-24 (6-14) în faţa reprezentativei Germaniei, în prima etapă a competiţiei, într-un meci care a avut loc pe stadionul Fritz-Grunebaum-Sportpark din Heidelberg.

Deşi porneau ca favoriţi, tricolorii au făcut un meci de slabă calitate, presărat cu multe greşeli de mânuire a balonului şi cu desincronizări în fazele defensive, permiţând Germaniei, naţională care nu este calificată la Cupa Mondială din 2027 din Australia, să obţină şi punctul bonus ofensiv graţie celor patru eseuri reuşite. Înaintea acestui meci, Germania avea cotă 50 pe site-urile de specialitate.

Germania – România 30-24, în Rugby Europe Championship

Chiar dacă partida a început într-o notă de dominare a “Stejarilor”, care nu au reuşit să fructifice câteva faze în care au ajuns aproape de terenul de ţintă advers, tabela de marcaj a fost deschisă de gazde, în minutul 15, printr-o lovitură de pedeapsă transformată de Leo Wolf. Replica românilor a venit însă la scurt timp, în minutul 18, după un mol de margine şi un efort colectiv, Cristi Boboc reuşind primul eseu, transformat de Gabriel Conache, notează agerpres.ro.

Wolf a redus din diferenţă tot printr-o lovitură de pedeapsă transformată în minutul 31, pentru ca după doar patru minute, Toni Maftei să izbutească al doilea eseu pentru “Stejari”, transformat de Conache, scorul pauzei fiind 14-6 pentru România.

Repriza a doua a început însă dezastruos pentru tricolori care în doar cinci minute, ca urmare a unor greşeli în joc, au pierdut balonul în favoarea gazdelor care au reuşit două eseuri, prin Oliver Paine, respectiv Felix Lammers, primul transformat de Wolf, astfel încât în minutul 55 tabela de marcaj indica 18-14 pentru Germania.