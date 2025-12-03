Antrenorul echipei României de rugby după tragerea la sorţi pentru CM: "Este poate cea mai dificilă grupă" - Antena Sport

Închide meniul
Antrenorul echipei României de rugby după tragerea la sorţi pentru CM: “Este poate cea mai dificilă grupă”

Radu Constantin Publicat: 3 decembrie 2025, 14:16

David Gerard, antrenorul echipei de rugby a României, a declarat miercuri, după tragerea la sorţi pentru Cupa Mondială, că grupa “stejarilor” este poate cea mai difiiclă, “o provocare imensă”.

“Să joci cu campioana mondială este un tur de forţă, este o grupă dificilă, poate cea mai dificilă de la Cupa Mondială, este o provocare imensă să faci parte din această grupă, dar dacă vrem să visăm la mai mult trebuie să dăm maximum în următorii doi ani pentru a ne pregăti ca să fim cât mai competitivi”, a spus David Gérard, potrivit rugbyromania.ro.

Astăzi, la Sydney, a avut loc tragerea la sorţi a grupelor Cupei Mondiale de Rugby ce va avea loc în 2027, în Australia. Echipa României a fost repartizată în Grupa B, acolo unde va întâlni campioana mondială en-titre, Africa de Sud, Georgia şi Italia.

Cupa Mondială va avea loc între 1 octombrie şi 13 noiembrie 2027.

