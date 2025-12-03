Andre Duarte va fi dat în judecată de Ujpest după transferul la FCSB. Anunțul clubului din Ungaria - Antena Sport

Ujpest a emis un comunicat oficial după ce FCSB a oficializat transferul lui Andre Duarte, venit din postura de jucător liber de contract. Clubul maghiar susține că îl va acționa în judecată pe fundașul portughez, care s-ar fi despărțit ilegal de fosta sa formație.
Andre Duarte a devenit recent noul jucător al celor de la FCSB, însă plecarea sa de la fosta echipă a fost una “cu cântec”. Stoperul a denunțat unilateral contractul cu maghiarii după ce a fost exclus din lotul primei echipe pe motive disciplinare, însă clubul susține că nu și-a dat acordul cu privire la plecarea sa.
Andre Duarte, “taxat” de fosta echipă
La câteva zile după anunțarea transferului său la FCSB, Ujpest a venit cu un comunicat prin care a dezvăluit că demisia lui Duarte este una ilegală și că fundașul a refuzat să coopereze. Din acest motiv, maghiarii vor acționa în judecată, creând astfel probleme în jurul fotbalistului portughez.
“Referitor la ştirile apărute zilele trecute, Ujpest FC confirmă că Andre Duarte şi-a reziliat contractul de muncă cu efect imediat. În consecinţă, raportul său de muncă a încetat.
Clubul a acţionat legal pe toată durata raportului de muncă, în cadrul contractului de muncă semnat de ambele părţi, astfel că demisia este ilegală. După comunicarea plecării ilegale, Ujpest FC l-a contactat imediat pe jucător pentru a soluţiona situaţia, însă Andre Duarte a refuzat complet acest lucru.
Jucătorul a produs pagube materiale semnificative prin acţiunile sale ilegale detaliate mai sus, iar clubul va iniţia imediat procedurile legale necesare pentru recuperarea acestora“, a fost anunțul clubului, preluat de nemzetisport.hu.
Andre Duarte va avea drept de joc la FCSB abia din ianuarie, iar Elias Charalambous nu se va putea baza pe serviciile sale momentan.
