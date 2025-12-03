McLaren sau Red Bull? Cine e avantajat la Abu Dhabi? Analiza lui Adrian Georgescu - Antena Sport

Duminică va avea loc Marele Premiu din Abu Dhabi, unde se va decide campionul mondial din 2025. Lando Norris e lider în clasamentul piloților, având 408 puncte. Max Verstappen e pe locul secund, cu 396 de puncte, iar Oscar Piastri pe trei, cu 392 de puncte. Toți cei trei piloți au câte șapte victorii în acest sezon de Formula 1.

Verstappen a câștigat patru dintre ultimele cinci Mari Premii disputate la Abu Dhabi. Olandezul mai are un avantaj aici. A mai ”jucat” o finală la Yas Marina, în celebra cursă din 2021, împotriva lui Hamilton.

E un circuit bun pentru McLaren

Anul trecut însă, Norris și Piastri au dominat antrenamentele și calificările. Norris a triumfat în cursă, în timp ce Piastri a fost acroșat de Max în primul viraj, terminând pe locul 10. Dacă nu suferea acest acroșaj, se anunța o cursă foarte bună pentru australian.

Aici mașinile McLaren au un avantaj, mai ales pentru că degradarea pneurilor e în general una rapidă. Se întâmplă mai ales din cauza suprafeței pistei, a virajelor frecvente de tip stop and go și a sarcinii mari exercitate asupra structurilor pneurilor în secțiunile de viteză mare.

Circuitul are o combinaţie de sectoare care pun accent pe echilibru, tracțiune şi aerodinamică eficientă la viteză medie sau joasă.