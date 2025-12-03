McLaren sau Red Bull? Cine e avantajat la Abu Dhabi? Analiza lui Adrian Georgescu - Antena Sport

Duminică va avea loc Marele Premiu din Abu Dhabi, unde se va decide campionul mondial din 2025. Lando Norris e lider în clasamentul piloților, având 408 puncte. Max Verstappen e pe locul secund, cu 396 de puncte, iar Oscar Piastri pe trei, cu 392 de puncte. Toți cei trei piloți au câte șapte victorii în acest sezon de Formula 1.
Verstappen a câștigat patru dintre ultimele cinci Mari Premii disputate la Abu Dhabi. Olandezul mai are un avantaj aici. A mai ”jucat” o finală la Yas Marina, în celebra cursă din 2021, împotriva lui Hamilton.
E un circuit bun pentru McLaren
Anul trecut însă, Norris și Piastri au dominat antrenamentele și calificările. Norris a triumfat în cursă, în timp ce Piastri a fost acroșat de Max în primul viraj, terminând pe locul 10. Dacă nu suferea acest acroșaj, se anunța o cursă foarte bună pentru australian.
Aici mașinile McLaren au un avantaj, mai ales pentru că degradarea pneurilor e în general una rapidă. Se întâmplă mai ales din cauza suprafeței pistei, a virajelor frecvente de tip stop and go și a sarcinii mari exercitate asupra structurilor pneurilor în secțiunile de viteză mare.
Circuitul are o combinaţie de sectoare care pun accent pe echilibru, tracțiune şi aerodinamică eficientă la viteză medie sau joasă.
Și Red Bull are niște atuuri
Deși este un traseu adaptat mai degrabă monopostului McLaren, Max Verstappen are totuși o șansă bună aici. În primul rând, din considerente strategice. După cum spunea și Hannah Schmitz, strategista Red Bull Racing, când o echipă are doi piloți în luptă și nu prioritizează niciunul, nu e un punct tare, ci unul slab. ”Cred că se află într-o situație foarte dificilă, în care evident vor să trateze șoferii în mod echitabil. Și cred că noi suntem în poziția de a profita de asta”, a declarat englezoaica după cursa din Qatar.
În al doilea rând, circuitul cere un compromis între eficiență aerodinamică (pentru sectoarele rapide și linia dreaptă) și apăsare la sol pentru sectoarele lente, cu viraje strânse. E un echilibru în setări, iar asta poate avantaja o mașină cu configurare versatilă. RB21 a manifestat, mai ales în prima parte a sezonului, câteva probleme. Printre acestea, un deficit de aderență și stabilitate la abordarea virajelor, mai ales în zona de intrare și mijloc. De asemenea, probleme de corelație între simulări / tunel aerodinamic și comportamentul real pe pistă și o oarecare rigiditate structurală.
Revirimentul Red Bull
La Spa, echipa a introdus un pachet major de upgrade-uri (aripă faţă nouă, podea revizuită, modificări aerodinamice) care au îmbunătățit comportamentul aerodinamic. Versatilitatea a crescut, oferind performanță pe o gamă largă de circuite.
După actualizările din sezon, RB21 a dovedit că poate fi competitiv și pe circuite ce cer downforce mare, dar și pe circuite rapide. Asta îi oferă un avantaj strategic față de monoposturile cu performanță mai „înclinate” către un singur tip de pistă.
De exemplu, rezultatele obținute la curse de genul Marele Premiu de la Singapore reflectă că RB21 ”se descurcă” bine chiar și pe trasee dificile din punct de vedere aerodinamic. Aici apare o calitate importantă a echipei și a monopostului: capacitatea de adaptare. După cum ați observat, pe acest tip de trasee mai ales, Verstappen începe weekend-ul cu timpi slabi în primul antrenament.
Se plânge de comportamentul mașinii, ceea ce poate fi și o strategie de aruncat praf în ochi, dar reflectă mult și adevărul. Să nu uităm că Yuki Tsunoda – recent retrogradat la statutul de pilot de teste pentru 2026 – se subordonează total lui Max. El practic testează pentru Max, nu concurează pentru sine. (De aceea, chiar mă întreb dacă anunțarea faptului că Hadjar îi va lua locul de la anul a fost făcută într-un moment oportun).
Ce vor face ”ceilalți”?
Ca ”urmăritori”, Verstappen și Piastri sunt dezavantajați și de posibilele interferențe ale celorlalți competitori. Teoretic, la Abu Dhabi și mașinile Ferrari sau Mercedes pot beneficia de particularitățile pistei.
Or, orice pilot aflat într-o poziția fruntașă le poate lua puncte și îi încurcă mai ales pe Verstappen și Piastri. Nici Norris nu e însă ocolit de pericole, mai ales dacă nu va prinde un loc în prima linie a grilei. De aceea, tururile rapide din Q3 vor avea o importanță crucială. Ocupantul pole-position-ului va avea un atu foarte important în luptă.
