Anunţul Jandarmeriei după incidentele grave de la meciul România - Ungaria! - Antena Sport

Anunţul Jandarmeriei după incidentele grave de la meciul România – Ungaria!

Publicat: 24 septembrie 2025, 21:28

Incidente la meciul de futsal România - Ungaria / AntenaSport

Jandarmeria din Craiova a emis un comunicat după incidentele grave din timpul meciului de futsal dintre România şi Ungaria. Mai mulţi fani olteni au sărit la bătaie. Jandarmeria a anunţat şi ce a declanşat scandalul de la partida de futsal.

Meciul a fost oprit în urma incidentelor şi ulterior a fost reluat. În meciul tur, Ungaria a învins România cu 3-2. Cele două naţionale de futsal îşi dispută la Craiova calificarea la Campionatul European de futsal din 2026.

Comunicatul Jandarmeriei după incidentele grave de la meciul de futsal România – Ungaria

În contextul desfășurării meciului de futsal dintre reprezentativele României și Ungariei, disputat la Craiova, Gruparea de Jandarmi Mobilă Craiova face următoarele precizări:

În jurul orei 19:45, pe fondul unor animozități între două grupuri de suporteri români, o parte a galeriei a pătruns pe suprafața de joc, intenționând să adopte un comportament violent față de celălalt grup.

Intervenția promptă a jandarmilor a permis dispersarea și relocarea persoanelor implicate în sectoarele inițiale, fără a fi necesară folosirea materialelor din dotare. Totodată, 7 persoane au fost extrase din rândul suporterilor pentru prevenirea escaladării conflictului.

Amenzi şi interzicerea participării la evenimente sportive după incidentele de la meciul România – Ungaria

Menționăm faptul că aceștia au fost sancționați contravențional conform Legii nr. 4/2008 privind prevenirea și combaterea violenței cu ocazia competițiilor și a jocurilor sportive, fiecare primind amendă în valoare de 1.500 lei și sancțiunea complementară de interzicere a accesului la competițiile și jocurile sportive pentru o perioadă de un an.

Menționăm faptul că persoanele implicate au fost nemulțumite de un mesaj afișat pe ecranele din arena sportivă, motiv pentru care au acționat impulsiv. Odată cu extragerea acestora, facțiunea din care făceau parte a decis să părăsească voluntar arena sportivă.

Pe parcursul incidentului, cele două grupuri și-au adresat injurii, inclusiv la adresa echipei Ungariei, fiind folosite materiale pirotehnice în interiorul sălii (o petardă).

Fanii care au provocat incidente riscă şi dosare penale!

Ca urmare a solicitării observatorului UEFA de evacuare a suporterilor, jandarmii au purtat un dialog permanent cu liderii celor două facțiuni, reușind să obțină evacuarea acestora fără utilizarea forței. În scurt timp, grupurile de suporteri au părăsit sala din proprie inițiativă, fiind permanent supravegheate de forțele de ordine.

Partida a fost reluată la ora 20:17, iar ulterior, suporterii au defluit din proximitatea sălii, însoțiți de jandarmi.

Gruparea de Jandarmi Mobilă Craiova reamintește că manifestările violente și folosirea materialelor pirotehnice la competițiile sportive sunt interzise de lege și atrag răspunderea contravențională sau penală, după caz. În baza imaginilor puse la dispoziție de organizator, toate persoanele implicate în aceste evenimente vor fi identificate, urmând a fi dispuse măsurile legale care se impun“, a transmis Jandarmeria din Craiova.

