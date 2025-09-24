Anunţul Jandarmeriei după incidentele grave de la meciul România - Ungaria! - Antena Sport

Jandarmeria din Craiova a emis un comunicat după incidentele grave din timpul meciului de futsal dintre România şi Ungaria. Mai mulţi fani olteni au sărit la bătaie. Jandarmeria a anunţat şi ce a declanşat scandalul de la partida de futsal.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Meciul a fost oprit în urma incidentelor şi ulterior a fost reluat. În meciul tur, Ungaria a învins România cu 3-2. Cele două naţionale de futsal îşi dispută la Craiova calificarea la Campionatul European de futsal din 2026.

Comunicatul Jandarmeriei după incidentele grave de la meciul de futsal România – Ungaria

“În contextul desfășurării meciului de futsal dintre reprezentativele României și Ungariei, disputat la Craiova, Gruparea de Jandarmi Mobilă Craiova face următoarele precizări:

În jurul orei 19:45, pe fondul unor animozități între două grupuri de suporteri români, o parte a galeriei a pătruns pe suprafața de joc, intenționând să adopte un comportament violent față de celălalt grup.

Intervenția promptă a jandarmilor a permis dispersarea și relocarea persoanelor implicate în sectoarele inițiale, fără a fi necesară folosirea materialelor din dotare. Totodată, 7 persoane au fost extrase din rândul suporterilor pentru prevenirea escaladării conflictului.