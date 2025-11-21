Anunţul oficial făcut de Mick Schumacher - Antena Sport

După două sezoane petrecute cu Alpine în Campionatul Mondial de Anduranţă, Mick Schumacher va părăsi echipa franceză. Probabil el va ajunge în Indycar în 2026.

Alpine şi Mick Schumacher au anunţat în social media separarea lor la sfârşitul sezonului 2025 al WEC. Pilotul german s-a alăturat echipei franceze în 2024 şi a disputat în total 16 curse cu A424, dintre care de două ori 24 de ore de la Le Mans, cu trei podiumuri la activ: Fuji în 2024, Imola şi Spa în acest an.

Mick Schumacher s-a despărţit de Alpine

„Ce amintiri frumoase am împărtăşit în ultimii doi ani”, a scris Alpine. „Mulţumim, Mick, pentru munca ta, pentru dăruirea ta şi pentru tot ce ai adus echipei Alpine. Îţi dorim tot ce e mai bun pentru viitor. ”

„Mulţumesc din suflet Alpine pentru aceste două sezoane petrecute împreună”, a comentat fostul pilot de F1, în vârstă de 26 de ani. „Am învăţat atât de multe pe pistă şi în afara ei. Sunt recunoscător tuturor celor care au participat la această aventură. Le urez tot ce e mai bun pentru viitor. Rămâneţi conectaţi pentru a afla mai multe despre 2026. ”

Viitorul său ar urma să se scrie în Indycar. La jumătatea lunii octombrie, el a efectuat un test, fiind invitat de echipa Rahal Letterman Lanigan Racing să piloteze pe circuitul de la Indianapolis.