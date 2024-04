AS.ro LIVE | Titi Aur este invitatul lui Dan Pavel! Poveşti de senzaţie ale pilotului român - Antena Sport

Fostul pilot de raliuri Titi Aur a tras recent şi un semnal de alarmă asupra numărului accidentelor rutiere din ţara noastră şi cere autorităţilor măsuri pentru limitarea acestora.

„În România, mor 4 – 5 persoane, iar, conform noilor criterii medicale, avem 10 răniţi grav şi 70 – 80 răniţi uşor în accidente rutiere, în fiecare zi! În ultimii ani, am fost solicitat în mai multe rânduri sau am provocat discuţii cu autorităţile pentru a veni cu propuneri/soluţii pe acest subiect, am prezentat mai multe proiecte, dar, din păcate, nu s-a făcut nimic. (…) Există soluţii, doar că autorităţile sunt inexistente din acest punct de vedere”, se arată într-un comunicat transmis luni de Academia „Titi Aur”, potrivit agerpres.ro.