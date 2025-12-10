Şeful ANS, replică pentru David Popovici! Motivul pentru care sportivii nu şi-au primit banii + atac la Lipă - Antena Sport

Bogdan Matei, şeful ANS, a venit cu o replică după declaraţiile date de David Popovici. Campionul olimpic a dezvăluit că nu a primit premiile din partea Agenţiei Naţionale pentru Sport pentru performanţele realizate în 2024 şi 2025.

Înotătorul a dezvăluit că nu este singurul care se află în această situaţie şi că nici colegii săi din alte sporturi, care au avut realizări în ultimii doi ani, nu şi-au primit banii.

Bogdan Matei, şeful ANS: “Este complet adevărat ce a spus David Popovici”

Matei a anunţat că motivul pentru care ANS nu a putut să ofere premiile pentru performanţele din 2025 este legat de controlul în desfăşurare al Curţii de Coturi:

“Este complet adevărat ce a spus David Popovici. În 2025, ANS nu a acordat nicio premiere nimănui. Eu am preluat această funcție pe 13 ianuarie 2025, când la ANS fusese deja demarat un vast control al Curții de Conturi. Acesta nu s-a încheiat, e încă în desfășurare.

Chiar acum se verifică patrimoniul ANS, inclusiv cel dat către federații sau închiriat și altor entități, pentru a avea o situație clară în acest moment. Iar concluziile finale ale acestui control, început în ianuarie, le vom avea pe 17 decembrie.