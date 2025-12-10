Şeful ANS, replică pentru David Popovici! Motivul pentru care sportivii nu şi-au primit banii + atac la Lipă - Antena Sport

Bogdan Matei, şeful ANS, a venit cu o replică după declaraţiile date de David Popovici. Campionul olimpic a dezvăluit că nu a primit premiile din partea Agenţiei Naţionale pentru Sport pentru performanţele realizate în 2024 şi 2025.
Înotătorul a dezvăluit că nu este singurul care se află în această situaţie şi că nici colegii săi din alte sporturi, care au avut realizări în ultimii doi ani, nu şi-au primit banii.
Bogdan Matei, şeful ANS: “Este complet adevărat ce a spus David Popovici”
Matei a anunţat că motivul pentru care ANS nu a putut să ofere premiile pentru performanţele din 2025 este legat de controlul în desfăşurare al Curţii de Coturi:
“Este complet adevărat ce a spus David Popovici. În 2025, ANS nu a acordat nicio premiere nimănui. Eu am preluat această funcție pe 13 ianuarie 2025, când la ANS fusese deja demarat un vast control al Curții de Conturi. Acesta nu s-a încheiat, e încă în desfășurare.
Chiar acum se verifică patrimoniul ANS, inclusiv cel dat către federații sau închiriat și altor entități, pentru a avea o situație clară în acest moment. Iar concluziile finale ale acestui control, început în ianuarie, le vom avea pe 17 decembrie.
Este un control amplu, pe toate federațiile sportive naționale și noi deja am început să implementăm o parte dintre măsurile transmise de Curtea de Conturi. E posibil să avem și o modificare legislativă, care a trecut deja de Senat, în legătură cu acordarea acestor premieri.
În sensul în care ele să nu mai poată fi extinse și să se dea doar sportivilor, antrenorilor și colectivelor tehnice, dar care contribuie efectiv la realizarea performanțelor sportive”, a declarat Bogdan Matei, potrivit gsp.ro.
“Săgeţi” către Elisabeta Lipă: “Nu voi acorda premieri către contabili, bucătari sau zidari”
Şeful ANS nu a ratat ocazia de a trimite săgeţi către Elisabeta Lipă, fostul şef al Agenţiei Naţionale pentru Sport, făcând referire la scandalul legat de primele de 480.000 de euro pentru angajaţi:
“În mandatul meu, ANS nu va acorda premieri către contabili, bucătari sau zidari, cum s-a întâmplat la unele federații. Când ai un control de la o instituție a statului, este bine să aștepți finalizarea lui ca să poți lua decizii și măsuri în concordanță cu concluziile respectivului control.
Cu siguranță că pe baza bugetul aferent pe 2026, toți sportivii vor primi premierile respective, cel mai probabil începând cu luna martie.
Cât despre faptul că David Popovici a spus că nu a mai primit premieri încă din vara anului trecut, cu tot respectul, nu pot să mă pronunț. Nu eram la ANS atunci. Aici v-ar putea lămuri cel care a condus ANS înaintea mea. Nu pot să spun care au fost atunci prioritățile la acordarea de premieri”, a mai spus Bogdan Matei.
