Prima reacţie a lui Dorinel Munteanu după revenirea spectaculoasă în Liga 1: "Cea mai importantă provocare a mea" - Antena Sport

Dorinel Munteanu (57 de ani) a semnat pe un an şi jumătate cu Hermannstadt şi i-a luat locul lui Marius Măldărăşanu. Sibienii sunt pe 15 în Liga 1 şi au un prim obiectiv salvarea de la retrogradare.
“Munti” va conduce miercuri primul antrenament al echipei, urmând să debuteze pe banca noii sale formații pe data de 14 decembrie, când va primi vizita Universității Craiova.
Dorinel Munteanu a semnat cu Hermannstadt
“Am venit numai cu gânduri bune. În primul rând, mă refer la echipă. Este cea mai importantă provocare a mea, ținând cont că la Sibiu am avut momente frumoase.
Mă leagă mult acest oraș și îmi doresc să readucem echipa la nivelul din ultimii ani. Să fim puternici și de temut în Liga 1. Forța, Hermannstadt”, a spus Dorinel.
La opt luni de la acea despărțire cu scandal de Sepsi, tehnicianul a revenit pe prima scenă a fotbalului românesc și va avea misiunea de a salva finalista din ediția trecută a Cupei României de la retrogradare.
“Bine ai venit la FCH, Dorinel Munteanu!
ℹ️ Ca fotbalist, Dorinel Munteanu a jucat la CSM Reşiţa, FC Olt, Inter Sibiu, Dinamo Bucureşti, Cercle Bruges, FC Koln, Wolfsburg, Steaua București, CFR Cluj, FC Argeş, FC Vaslui și U Cluj. A cucerit Campionatul, Cupa României și Supercupa României. De asemenea, a evoluat în echipa națională a României o perioadă îndelungată, devenind cel mai selecționat fotbalist român din toate timpurile (134 de prezenţe/16 goluri).
Dorinel Munteanu și-a început cariera de antrenor principal în 2005, pe banca echipei CFR Cluj, unde activa şi ca jucător, continuând apoi la FC Argeş, FC Vaslui, Steaua București, U Cluj, Oţelul Galați, Dinamo Bucureşti, Mordovia Saransk, Kuban Krasnodar , Gabala , Astra Giurgiu , Zakho FC și CSM Reşiţa.
A fost antrenor principal la Oţelul Galaţi în perioada 2009-2012 , reușind în 2011 să câștige campionatul şi Supercupa României, dar și în perioada 2021 – 2024, reușind să-i readucă pe gălățeni din Liga 3 în SuperLiga Romania și într-o finală de Cupa României.
✍️ Dorinel Munteanu a semnat un contract cu FCH valabil pentru un sezon și jumătate”, se arată pe pagina de Facebook a clubului Hermannstadt.
- Super-transferul anunţat de Gigi Becali la FCSB nu e făcut! Agentul a rupt tăcerea: “Asta e prioritatea”
- Dorinel Munteanu, prezentat oficial la Hermannstadt
- Lovitură pentru Universitatea Craiova! Un jucător de bază, direct pe masa de operaţie! Nu va mai juca în 2025
- Andre Duarte, dat în judecată de Ujpest! Se complică lucrurile pentru noul transfer de la FCSB
- „N-a antrenat în viața lui la nivelul ăsta”. Mihai Stoica, replică dură pentru Marius Șumudică. Subiectul care l-a enervat