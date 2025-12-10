Prima reacţie a lui Dorinel Munteanu după revenirea spectaculoasă în Liga 1: "Cea mai importantă provocare a mea" - Antena Sport

Dorinel Munteanu (57 de ani) a semnat pe un an şi jumătate cu Hermannstadt şi i-a luat locul lui Marius Măldărăşanu. Sibienii sunt pe 15 în Liga 1 şi au un prim obiectiv salvarea de la retrogradare.

“Munti” va conduce miercuri primul antrenament al echipei, urmând să debuteze pe banca noii sale formații pe data de 14 decembrie, când va primi vizita Universității Craiova.

Dorinel Munteanu a semnat cu Hermannstadt

“Am venit numai cu gânduri bune. În primul rând, mă refer la echipă. Este cea mai importantă provocare a mea, ținând cont că la Sibiu am avut momente frumoase.

Mă leagă mult acest oraș și îmi doresc să readucem echipa la nivelul din ultimii ani. Să fim puternici și de temut în Liga 1. Forța, Hermannstadt”, a spus Dorinel.

La opt luni de la acea despărțire cu scandal de Sepsi, tehnicianul a revenit pe prima scenă a fotbalului românesc și va avea misiunea de a salva finalista din ediția trecută a Cupei României de la retrogradare.