Imaginile care fac înconjurul lumii: s-au calificat împreună în sferturi după ce „au bătut palma” în timpul meciului - Antena Sport

Ionuţ Axinescu Publicat: 10 decembrie 2025, 14:17

Siria-Palestina

Palestina și Siria au oferit surpriza competiției la Arab Cup (Cupa Arabă), competiție care se desfășoară în aceste zile în Qatar. Ediția din acest an a adunat la start echipe importante, precum Maroc, Egipt, Algeria sau Arabia Saudită.

În grupa A, Palestina și Siria le-au depășit pe Tunisia și Qatar, țara gazdă, și s-au calificat în tandem în sferturile de finală. Au făcut-o, însă, după un meci cu „cântec”, care a adus din nou în discuție regulile de calificare.

Palestina și Siria, împreună în sferturi

Înaintea ultimei runde, Palestina și Siria aveau câte patru puncte, în timp ce Tunisia și Qatar adunaseră câte unul. Tunisia a zdrobit-o pe Qatar, scor 3-0, dar a fost eliminată din cauză că Palestina și Siria au remizat.

A fost un 0-0 fără ocazii, cu două echipe mulțumite cu scorul de pe tabelă. Un egal convenabil pentru amândouă, în stilul faimosului Suedia – Danemarca 2-2, la EURO 2004, rezultat care a eliminat Italia.

Imaginile de la Siria – Palestina: „Se poate spune că a fost trucat?”

Imaginile cu ultimele secunde ale meciului dintre Palestina și Siria, jucat la Al Rayyan, au făcut înconjurul rețelelor de socializare. Deși meciul nu se încheiase, sirianul Omar Khribin deja sărbătorea și îi încuraja pe fundașii palestinieni, care pasau nestingheriți.

Mulți fani s-au arătat deranjați de înțelegerea dintre cele două echipe. „Se poate zice că a fost un meci trucat? Nu e cumva o infracțiune?”, a scris cineva. „Ar fi trebuit să îi pună să bată lovituri de departajare și o echipă să piardă”, a adăugat un alt suporter.

● În sferturi, Palestina va juca împotriva Arabiei Saudite, în timp ce Siria va întâlni Maroc.

