Baza de canotaj „Florin Marian Enache” din Timișoara se află într-un moment critic - Antena Sport

Situaţie bizară la Timişoara! Baza de canotaj „Florin Marian Enache”, în care s-au antrenat de-a lungul anilor mai mulţi campioni, va rămâne fără gardul bazei, conform ziarultimisoara.ro.
Conform sursei citate, nu a fost prezentat niciun document prin care să fie anunţate aceste modificări care afectează baza. Ioan Bîndariu, director al Clubului Sportiv Școlar Bega Timișoara, a emis un comunicat prin care să semnaleze acţiunile.
În locul gardului despre care vorbim, o să apară o trecere pietonală, reiese din comunicatul de mai jos.
Baza de canotaj “Florin Marian Enache” din Timișoara se află într-un moment critic
“Joi, 22.01.2026, ora 8:00, este încă o zi tristă pentru canotajul timișorean. Trimișii primăriei intenționează să demoleze gardul care împrejmuiește baza. Sub pretextul că terenul aparține primăriei. Acest demers face parte dintr-o inițiativă mai amplă de recuperare și repunere în patrimoniul public, a terenurilor de pe malul Begăi.
Dacă până acum inițiativele de acest tip puteau fi privite prin prisma unui simbolic „Robin Hood”, realitatea locală arată altfel. În contextul de față, domnul primar nu mai este un protector al interesului public, ci doar un individ care ia – deși, în realitate, cei care pierd deja, nu mai au aproape nimic de oferit, în afară de profesionalism, dorință și determinare. Demolarea gardului bazei de canotaj, chiar și cu cele mai bune intenții declarate, riscă să afecteze comunitatea sportivă și patrimoniul construit cu greu de generații întregi.
În cursul zilei de ieri, directorul Clubului Sportiv Școlar Timișoara, s-a aflat la fața locului și a purtat o discuție cu reprezentanți al Primăriei Municipiului Timișoara. Acesta a solicitat clarificări privind planul concret și proiectul care justifică demolarea gardului, întrebând care este viziunea pe termen lung pentru acel spațiu. Răspunsul primit a fost unul vag: printr-un simplu gest al mâinii i s-a indicat că „aici va fi o alee”. Fără documentație, fără explicații clare, fără o strategie prezentată oficial — doar o intenție exprimată informal și verbal, cu potențial de a afecta profund o bază sportivă funcțională și o comunitate care a construit performanță în timp.
Cu toate acestea, îl invităm pe domnul primar să-și reconsidere decizia și să vină în sprijinul sportivilor și al comunității locale. Situația cu care se confruntă baza de canotaj, dar și toate Cluburile Sportive Școlare din Timișoara, reflectă provocările reale ale sportului românesc: lipsa fondurilor, condițiile dificile de antrenament și necesitatea protejării infrastructurii pentru generațiile viitoare. Îl invităm la o conversație deschisă, în care să asculte realitatea cotidiană a cluburilor, să înțeleagă nevoile sportivilor și să exploreze împreună modalități concrete de sprijin.
Înainte de renovarea din 2022, condițiile de antrenament erau extrem de dificile: clădirea avea acoperișul și geamurile aproape inexistente, existau toalete în curte, iar sportivii foloseau un singur ergometru, confruntându-se cu dificultăți care astăzi par greu de imaginat. Renovată prin mobilizări de proporții, prin eforturile susținute ale părinților, profesorilor, ISJ Timiș și MEC, baza a trecut de la condiții insalubre la facilități acceptabile, obținute cu bugete modeste.
În prezent, sportivii beneficiază de multiple facilități și de un număr important de ambarcațiuni de canotaj, a căror valoare poate ajunge la zeci de mii euro, iar depozitarea lor corectă este esențială pentru integritatea echipamentului. Toate aceste eforturi ar fi însă, practic inutile fără un element de protecție esențial: gardul care delimitează și asigură siguranța bazei, oferind sportivilor cadrul necesar minim pentru antrenamente în condiții decente și în intimitate, un spațiu organizat și protejat, fără de care performanța și continuitatea activității ar fi imposibile.
Numele bazei de canotaj aparține celui care în anul 2024 a obținut medalia de aur la Jocurile Olimpice de vară de la Paris. Acest lucru nu e întamplător, aici a fost locul în care Florin Marian Enache a făcut primii pași în carieră lui, după ce a fost selectat de doamna profesor Elvira Văsuț Alecu. Dumneaei continuă să fie profesoară de canotaj dedicată, obținând rezultate remarcabile și construind un viitor promițător pentru sportivi și sportul românesc pe scena mondială.
De-a lungul timpului, aici și-au desfășurat activitatea și alți sportivi de excepție, precum PÎRGHIE Cristian, POPA Andreea, SURUPĂCEANU Adriana, VÂLCEANU Estera,
MACOVICIUC Camelia, MUNTEANU Raluca, GROȘANU Robert, FERENCZ Michael, FERARU Damian, POPOVICI Andrei, care au adus premii importante și recunoaștere pentru România.
Realitatea cluburilor sportive aflate în subordinea statului prin ministerul educației, este din păcate, una tristă: lipsa fondurilor duce la dificultăți în acoperirea cheltuielilor de bază – încălzire, apă curentă, curent electric – ceea ce afectează direct performanța sportivilor.
Ne mândrim când se rostește numele României pe un podium internațional, iar imnul ne amintește ce înseamnă mândria națională, cu toate acestea ignorăm fundația pe care trebuie să o clădim pentru generațiile viitoare. Dacă vom permite demolarea chiar și a ”ruinelor” care au mai rămas, riscăm să pierdem ultimele speranțe ale sportului românesc de performanță.
Material realizat unul din susținătorii: educației prin sport, a oamenilor de sport și a performanțelor spotive.
Ioana BÎNDARIU”, se arată în comunicat.
Comunicatul emis de Primăria Municipiului Timişoara
Primăria Municipiului Timişoara susţine că acolo va fi construit un nou teren de baschet, acesta fiind motivul pentru care “a început astăzi desființarea mai multor construcții neautorizate, precum împrejmuiri din beton și elemente metalice. Terenul – o suprafață de peste 3.600 mp – aparține Municipiului Timișoara.”.
“Primăria Timișoara va amenaja un nou teren de baschet și alei pe malul Begăi, pe un teren aflat în proprietatea Municipiului. Intervenția face parte din programul municipalității de recuperare a spațiilor publice și de extindere a zonelor dedicate sportului pentru toți. Amenajările au fost discutate în mai multe rânduri cu reprezentanții Clubul Sportiv Școlar Bega, începând cu primăvara anului trecut, pentru a corela intervențiile municipalității cu activitățile sportive desfășurate în zonă.
Pentru realizarea noilor amenajări cu acces liber, în zona bazelor sportive aflate în administrarea Inspectoratului Școlar Timiș, prin Clubul Sportiv Școlar Bega, municipalitatea a început astăzi desființarea mai multor construcții neautorizate, precum împrejmuiri din beton și elemente metalice. Terenul – o suprafață de peste 3.600 mp – aparține Municipiului Timișoara. Activitățile vor continua cu reamenajarea vechiului teren de baschet, astfel încât copiii, tinerii și pasionații de sport să poată folosi spațiul fără restricții și costuri. Totodată, sistemul de iluminat public va fi îmbunătățit, iar zona va fi completată cu alei pietonale care vor îmbunătăți legătura cu malul Begăi.
Refacerea sportului timișorean este o prioritate a administrației. După ani în care infrastructura destinată atât sportului de performanță, cât și sportului de masă a fost extrem de neglijată, Primăria a alocat bani atât pentru investiții mari, precum noul stadion Arena Eroii Timișoarei, cât și pentru baze sportive în cartiere, precum baza Vasile Deheleanu. Prioritară a fost și extinderea infrastructurii accesibile tuturor, în spații publice deschise. Cele două terenuri de baschet amenajate de Primăria Timișoara pe malul Begăi, după desființarea unor construcții ilegale, au devenit puncte active de întâlnire și sport, demonstrând nevoia reală pentru infrastructură sportivă deschisă și accesibilă”, se arată în comunicatul primăriei.
