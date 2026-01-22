Baza de canotaj „Florin Marian Enache” din Timișoara se află într-un moment critic - Antena Sport

În prezent, sportivii beneficiază de multiple facilități și de un număr important de ambarcațiuni de canotaj, a căror valoare poate ajunge la zeci de mii euro, iar depozitarea lor corectă este esențială pentru integritatea echipamentului. Toate aceste eforturi ar fi însă, practic inutile fără un element de protecție esențial: gardul care delimitează și asigură siguranța bazei, oferind sportivilor cadrul necesar minim pentru antrenamente în condiții decente și în intimitate, un spațiu organizat și protejat, fără de care performanța și continuitatea activității ar fi imposibile.

Numele bazei de canotaj aparține celui care în anul 2024 a obținut medalia de aur la Jocurile Olimpice de vară de la Paris. Acest lucru nu e întamplător, aici a fost locul în care Florin Marian Enache a făcut primii pași în carieră lui, după ce a fost selectat de doamna profesor Elvira Văsuț Alecu. Dumneaei continuă să fie profesoară de canotaj dedicată, obținând rezultate remarcabile și construind un viitor promițător pentru sportivi și sportul românesc pe scena mondială.

De-a lungul timpului, aici și-au desfășurat activitatea și alți sportivi de excepție, precum PÎRGHIE Cristian, POPA Andreea, SURUPĂCEANU Adriana, VÂLCEANU Estera,

MACOVICIUC Camelia, MUNTEANU Raluca, GROȘANU Robert, FERENCZ Michael, FERARU Damian, POPOVICI Andrei, care au adus premii importante și recunoaștere pentru România.

Realitatea cluburilor sportive aflate în subordinea statului prin ministerul educației, este din păcate, una tristă: lipsa fondurilor duce la dificultăți în acoperirea cheltuielilor de bază – încălzire, apă curentă, curent electric – ceea ce afectează direct performanța sportivilor.

Ne mândrim când se rostește numele României pe un podium internațional, iar imnul ne amintește ce înseamnă mândria națională, cu toate acestea ignorăm fundația pe care trebuie să o clădim pentru generațiile viitoare. Dacă vom permite demolarea chiar și a ”ruinelor” care au mai rămas, riscăm să pierdem ultimele speranțe ale sportului românesc de performanță.

Material realizat unul din susținătorii: educației prin sport, a oamenilor de sport și a performanțelor spotive.

Ioana BÎNDARIU”, se arată în comunicat.

Comunicatul emis de Primăria Municipiului Timişoara

Primăria Municipiului Timişoara susţine că acolo va fi construit un nou teren de baschet, acesta fiind motivul pentru care “a început astăzi desființarea mai multor construcții neautorizate, precum împrejmuiri din beton și elemente metalice. Terenul – o suprafață de peste 3.600 mp – aparține Municipiului Timișoara.”.

“Primăria Timișoara va amenaja un nou teren de baschet și alei pe malul Begăi, pe un teren aflat în proprietatea Municipiului. Intervenția face parte din programul municipalității de recuperare a spațiilor publice și de extindere a zonelor dedicate sportului pentru toți. Amenajările au fost discutate în mai multe rânduri cu reprezentanții Clubul Sportiv Școlar Bega, începând cu primăvara anului trecut, pentru a corela intervențiile municipalității cu activitățile sportive desfășurate în zonă.

Pentru realizarea noilor amenajări cu acces liber, în zona bazelor sportive aflate în administrarea Inspectoratului Școlar Timiș, prin Clubul Sportiv Școlar Bega, municipalitatea a început astăzi desființarea mai multor construcții neautorizate, precum împrejmuiri din beton și elemente metalice. Terenul – o suprafață de peste 3.600 mp – aparține Municipiului Timișoara. Activitățile vor continua cu reamenajarea vechiului teren de baschet, astfel încât copiii, tinerii și pasionații de sport să poată folosi spațiul fără restricții și costuri. Totodată, sistemul de iluminat public va fi îmbunătățit, iar zona va fi completată cu alei pietonale care vor îmbunătăți legătura cu malul Begăi.

Refacerea sportului timișorean este o prioritate a administrației. După ani în care infrastructura destinată atât sportului de performanță, cât și sportului de masă a fost extrem de neglijată, Primăria a alocat bani atât pentru investiții mari, precum noul stadion Arena Eroii Timișoarei, cât și pentru baze sportive în cartiere, precum baza Vasile Deheleanu. Prioritară a fost și extinderea infrastructurii accesibile tuturor, în spații publice deschise. Cele două terenuri de baschet amenajate de Primăria Timișoara pe malul Begăi, după desființarea unor construcții ilegale, au devenit puncte active de întâlnire și sport, demonstrând nevoia reală pentru infrastructură sportivă deschisă și accesibilă”, se arată în comunicatul primăriei.