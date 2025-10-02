Constantin Popovici e conectat la tehnologie şi în somn. Îşi verifică cifrele cum se trezeşte - Antena Sport

Închide meniul
Constantin Popovici e conectat la tehnologie şi în somn. Îşi verifică cifrele cum se trezeşte

Publicat: 2 octombrie 2025, 9:25

Constantin Popovici / Antena Sport

Constantin Popovici a ieşit anul acesta vicecampion mondial la Cliff Diving şi cu ajutorul tehnologiei. Săritorul de la mare înălţime isi monitorizează fiecare secunda de odihnă, pentru o concentrare maximă în concursuri.

Constantin Popovici e conectat la tehnologie şi în somn. Şi îşi verifică cifrele cum se trezeşte.

“Cand ma trezesc, la ceas, sa vad cat am dormit si cum a fost somnul. Dupa asta ma ghidez eu in fiecare zi. Daca stiu ca am avut 7 ore si jum de somn bun, stiu ca ziua mea va fi buna.”

Săritorii de la mare înalţime străbat întreaga lume, iar grupul de WhatsApp le e de mare ajutor.

“Aici toată lumea îşi uită papucii… Luaţi-mi şi mie papucii!”

“Vă daţi seama, eu am umorul meu, rusul are umorul lui, americanul… Şi vă daţi seama ce iese acolo. Punem tot felul de bazaconii”

Vicecampionul mondial de anul acesta se distrează cu inteligenţa artificială.

“Aici e poza cu mine AI. L-am rugat pe AI să îmi facă o poză”

Şi în bucatarie, tot telefonul e baza.

“Îmi place să caut reţete noi. Am făcut chiar şi mici from zero, cum s-ar spune, de la zero. Şi au ieşit super!”

Popovici s-a aruncat cu capul înainte când a descoperit prima aplicaţie de dating.

“Acum mulţi ani, da, foloseam.”

“(n.r. Ai avut succes?) Nu prea!”

