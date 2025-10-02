Constantin Popovici e conectat la tehnologie şi în somn. Îşi verifică cifrele cum se trezeşte - Antena Sport

Constantin Popovici a ieşit anul acesta vicecampion mondial la Cliff Diving şi cu ajutorul tehnologiei. Săritorul de la mare înălţime isi monitorizează fiecare secunda de odihnă, pentru o concentrare maximă în concursuri.

Constantin Popovici e conectat la tehnologie şi în somn. Şi îşi verifică cifrele cum se trezeşte.

“Cand ma trezesc, la ceas, sa vad cat am dormit si cum a fost somnul. Dupa asta ma ghidez eu in fiecare zi. Daca stiu ca am avut 7 ore si jum de somn bun, stiu ca ziua mea va fi buna.”

Săritorii de la mare înalţime străbat întreaga lume, iar grupul de WhatsApp le e de mare ajutor.

“Aici toată lumea îşi uită papucii… Luaţi-mi şi mie papucii!”