Nadia Comăneci a vizitat cantonamentul loturilor feminine de la Izvorani! "Zeiţa de la Montreal" le-a încurajat pe tricolore - Antena Sport

Nadia Comăneci a vizitat cantonamentul loturilor olimpice şi naţionale feminine de la Izvorani, s-a fotografiat cu gimnastele tricolore şi le-a urmărit la antrenament.

Nadia Comăneci le-a făcut o surpriză gimnastelor din loturile cantonate la Izvorani şi a asistat la antrenamente, s-a fotografiat cu sportivele tricolore şi le-a răspuns întrebărilor.

Nadia Comăneci a vizitat cantonamentul loturilor feminine de la Izvorani! „Zeiţa de la Montreal” le-a încurajat pe tricolore

”Nadia le-a urmărit la antrenament pe Sabrina Maneca Voinea, Ana Maria Bărbosu, Lilia Cosman, Amalia Ghigoarţă, Maria Ceplinschi, Andreea Preda, Amalia Puflea, Ella Oprea şi Ioana Danciu. Cu o lună şi jumătate inainte de startul întrecerii olimpice de gimnastică artistică, Nadia a răspuns întrebărilor fetelor, le-a încurajat şi le-a promis că va fi alături de ele la Jocurile Olimpice”, a transmis FR Gimnastică pe Facebook.

”The best time with the Romanian Gymnastics team Bucharest… Good luck ladies! See you in Paris!”, este şi mesajul în limba engleză al Nadiei Comăneci de pe contul personal de Facebook.

România va avea la JO de la Paris echipa feminină la start, care revine în competiţia olimpică după 12 ani. Echipa României a obţinut calificarea în octombrie 2023, după clasarea pe locul 10 la Campionatul Mondial de la Anvers.