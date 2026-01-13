Prima decizie radicală pe care e pregătit să o ia noul antrenor al lotului feminin de gimnastică - Antena Sport

Nicolae Forminte e noul antrenor coordonator al lotului feminin de gimnastică al României şi acesta este pregătit să revină la o pregătire centralizată.
Asta după ce, în urma scandalului uriaş în care a fost implicată Camelia Voinea, Federaţia Română de Gimnastică a decis să dizolve loturile naţionale. Forminte susţine că doar la nivel de lot putem avea succes la următoarele competiţii.
Nicolae Forminte: “Pregătirea centralizată poate aduce un nucleu de gimnaste capabile”
“Mă gândesc foarte intens. S-a încercat să fie trei grupe ale lotului naţional, la fiecare grupă aveam 2-3 gimnaste cu doi antrenori. Erau 5-6 persoane infrastructură. Ajunsesem la 10 gimnaste să avem 21-22 de persoane pe lângă.
Dacă ANS şi COSR îşi doresc acelaşi lucru, îmi e ok. Dacă vor să rămânem aşa, mă voi plimba, dar adevărul e că doar pregătirea centralizată poate aduce un nucleu de gimnaste capabile.
Sistemul nostru mult blamat, acesta centralizat, a fost împrumutat de mai multe federaţii care acum se regăsesc înaintea noastră. Lucrurile sunt dinamice, în continuă mişcare. Depinde care va fi nivelul de înţelegere la forul care finanţează totul”, a spus Forminte, în exclusivitate pentru as.ro.
Nicolae Forminte (69 de ani) se află la al treilea mandat în funcţia de antrenor al lotului naţional de gimnastică. Acesta a fost numit în locul Corinei Moroşanu, care a demisionat în urma scandalurilor uriaşe în care a fost implicată mama Sabrinei Voinea, Camelia.
