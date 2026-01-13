Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Prima decizie radicală pe care e pregătit să o ia noul antrenor al lotului feminin de gimnastică - Antena Sport

Home | Alte sporturi | Gimnastică | Prima decizie radicală pe care e pregătit să o ia noul antrenor al lotului feminin de gimnastică
EXCLUSIV

Prima decizie radicală pe care e pregătit să o ia noul antrenor al lotului feminin de gimnastică

Dan Roșu Publicat: 13 ianuarie 2026, 11:12

Comentarii
Prima decizie radicală pe care e pregătit să o ia noul antrenor al lotului feminin de gimnastică

Nicolae Forminte - Hepta

Nicolae Forminte e noul antrenor coordonator al lotului feminin de gimnastică al României şi acesta este pregătit să revină la o pregătire centralizată.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Asta după ce, în urma scandalului uriaş în care a fost implicată Camelia Voinea, Federaţia Română de Gimnastică a decis să dizolve loturile naţionale. Forminte susţine că doar la nivel de lot putem avea succes la următoarele competiţii.

Nicolae Forminte: “Pregătirea centralizată poate aduce un nucleu de gimnaste capabile”

“Mă gândesc foarte intens. S-a încercat să fie trei grupe ale lotului naţional, la fiecare grupă aveam 2-3 gimnaste cu doi antrenori. Erau 5-6 persoane infrastructură. Ajunsesem la 10 gimnaste să avem 21-22 de persoane pe lângă.

Dacă ANS şi COSR îşi doresc acelaşi lucru, îmi e ok. Dacă vor să rămânem aşa, mă voi plimba, dar adevărul e că doar pregătirea centralizată poate aduce un nucleu de gimnaste capabile.

Sistemul nostru mult blamat, acesta centralizat, a fost împrumutat de mai multe federaţii care acum se regăsesc înaintea noastră. Lucrurile sunt dinamice, în continuă mişcare. Depinde care va fi nivelul de înţelegere la forul care finanţează totul”, a spus Forminte, în exclusivitate pentru as.ro.

Reclamă
Reclamă

Nicolae Forminte (69 de ani) se află la al treilea mandat în funcţia de antrenor al lotului naţional de gimnastică. Acesta a fost numit în locul Corinei Moroşanu, care a demisionat în urma scandalurilor uriaşe în care a fost implicată mama Sabrinei Voinea, Camelia.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va mai lua Real Madrid vreun trofeu în acest sezon după despărţirea de Xabi Alonso?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Soluția ieftină pentru încălzirea apartamentului care poate fi fatală. Ce recomandă specialiştii
Observator
Soluția ieftină pentru încălzirea apartamentului care poate fi fatală. Ce recomandă specialiştii
Lovitura dată de U Cluj după Andrei Coubiș: a transferat revelația SuperLigii! Exclusiv
Fanatik.ro
Lovitura dată de U Cluj după Andrei Coubiș: a transferat revelația SuperLigii! Exclusiv
13:24
Transfer făcut de Gigi Becali la FCSB la insistenţele lui Sorin Cârţu
13:22
O nouă mutare pentru Zeljko Kopic la Dinamo. “Câinii” s-au înţeles cu jucătorul român din La Liga
13:19
E Mbappe problema? Antrenorii francezului sunt demiși pe bandă rulantă: singurul care a „scăpat” a luat Champions League
13:00
Adrian Şut l-a sunat pe Gigi Becali după ce s-a transferat. Ce a urmat: “Mi-a zis…”
12:35
Reacţia Barcelonei după ce Xabi Alonso a fost dat afară de la Real Madrid după El Clasico
12:33
Jack Doohan, OUT de la Alpine. Anunţul echipei din Formula 1
Vezi toate știrile
1 “Cine știe cât va mai visa Chivu”. Presa din Italia s-a pronunțat după Inter – Napoli 2-2. Nota primită de român 2 Fostul preşedinte al lui Adrian Mutu, asasinat la înmormântarea mamei sale: “Era un om extraordinar” 3 Xabi Alonso a fost dat afară de la Real Madrid! Clubul a anunţat cine este noul antrenor 4 Genoa lui Dan Şucu, victorie uriaşă în Serie A! Ce s-a întâmplat cu Stanciu, după ratarea penalty-ului cu Milan 5 Kopic, răspuns tranşant atunci când a fost întrebat de ce nu vin jucători la Dinamo! Ce a spus de fraţii Eissat 6 Gigi Becali s-a răzgândit. Anunțul făcut de Mihai Stoica despre transferurile de la FCSB
Citește și
Cele mai citite
Cine este viitoarea soţie a lui Adi Vasile. Prezentatorul de la Survivor România se iubeşte cu o brunetă focoasăCine este viitoarea soţie a lui Adi Vasile. Prezentatorul de la Survivor România se iubeşte cu o brunetă focoasă
Mama din Dorohoi a jucătorului naţionalei României a surprins în Antalya. I-a băgat în şedinţă pe Andrei Nicolescu şi CureleaMama din Dorohoi a jucătorului naţionalei României a surprins în Antalya. I-a băgat în şedinţă pe Andrei Nicolescu şi Curelea
Răsturnare de situaţie în divorţul lui Ilie Năstase de soţia lui, Ioana! Anunţul fostului mare tenismen românRăsturnare de situaţie în divorţul lui Ilie Năstase de soţia lui, Ioana! Anunţul fostului mare tenismen român
Gigi Becali s-a întâlnit în trafic cu un fost fotbalist al FCSB şi a răbufnit: “Am pierdut 20 de milioane de euro din cauza ta!”Gigi Becali s-a întâlnit în trafic cu un fost fotbalist al FCSB şi a răbufnit: “Am pierdut 20 de milioane de euro din cauza ta!”