Arbitrul care nu a mai fost delegat de o lună va conduce FCSB - Universitatea Craiova! Decizia luată de Kyros Vassaras - Antena Sport

FCSB – Universitatea Craiova, derby-ul etapei cu numărul 12 din Liga 1, va fi arbitrat de Istvan Kovacs. Ambele echipe sunt concentrate acum pe meciurile din cupele europene, urmând ca duminică seară să se întâlnească în primul meci direct din acest sezon.

Diferenţa dintre cele două echipe este una mare în acest moment. Universitatea Craiova este lider, cu 24 de punct,e în timp ce FCSB, campioana ultimelor două sezoane, este abia pe locul 11, cu 10 puncte.

Istvan Kovacs va arbitra meciul FCSB – Universitatea Craiova

Potrivit gsp.ro, Kyros Vassaras a decis să îl trimită la meciul de pe Arena Naţională pe Istvan Kovacs, cel mai bine cotat arbitru român la ora actuală. Centralul din Carei arbitrat miercuri seară duelul din UEFA Champions League dintre Villarreal şi Juventus, încheiat la egalitate, scor 2-2.

Interesant este faptul că Istvan Kovacs a arbitrat sezonul acesta doar cinci meciuri în Liga 1. Mai mult, ultimul duel pe care l-a condus în prima ligă sezonul acesta a fost pe 22 august, UTA Arad – Unirea Slobozia.

De atunci, Istvan Kovacs a arbitrat în Champions League, Cupa Ligii Emiratelor Arabe Unite şi Cupa Intercontinentală.