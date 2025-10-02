Lovitură pentru Cristi Chivu! Vedeta lui Inter s-a accidentat şi lipseşte o lună - Antena Sport

Atacantul francez Marcus Thuram este indisponibil pentru durată nedeterminată, din cauza unei accidentări la coapsa stângă, a anunţat miercuri clubul italian de fotbal Inter Milano, citat de AFP.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Thuram s-a accidentat marţi, în meciul câştigat cu 3-0 de echipa antrenată de românul Cristian Chivu, la Milano, în faţa cehilor de la Slavia Praga, părăsind terenul după o oră de joc după ce a resimţit “ca o crampă”.

Marcus Thuram s-a accidentat! Gazzetta dello Sport anunţă că va lipsi o lună

“Marcus Thuram a fost supus (miercuri) după-amiaza unui consult la institutul Humanitas din Rozzano şi a ieşit în evidenţă o problemă medicală la bicepsul femural al coapsei stângi”, potrivit unui comunicat publicat de club. Jucătorul va fi consultat din nou săptămâna viitoare, a precizat vicecampioana Europei şi a Italiei.

Astfel, atacantul francez va rata meciul de sâmbătă cu Cremonese, din Serie A, dar ar putea lipsi şi de la meciurile pe care Franţa le va disputa luna aceasta, în preliminariile Cupei Mondiale din 2026, cu Azerbaidjan (10 octombrie) şi Islanda (16 octombrie).

Potrivit cotidianului Gazzetta dello Sport, Thuram ar putea lipsi de pe teren o lună. Atacantul central de 28 de ani a marcat trei goluri în acest sezon în Serie A.