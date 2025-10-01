Radu Drăgușin și-a cerut iubita de soție! Cadrul romantic pregătit de fotbalistul român - Antena Sport

Închide meniul
Antena
Radu Drăgușin și-a cerut iubita de soție! Cadrul romantic pregătit de fotbalistul român

Premier League
Foto

Radu Drăgușin și-a cerut iubita de soție! Cadrul romantic pregătit de fotbalistul român

Daniel Işvanca Publicat: 1 octombrie 2025, 21:16

Radu Drăgușin și-a cerut iubita de soție! Cadrul romantic pregătit de fotbalistul român
Galerie (52)

Radu Drăgușin și iubita sa / Instagram

În așteptarea revenirii pe gazon, după accidentarea gravă suferită la începutul anului 2025, Radu Drăgușin a făcut un pas important pe plan personal și a cerut-o în căsătorie pe frumoasa Ioana Stan.

Anunțul cel mare a fost făcut de cei doi pe Instagram, alături de mai multe fotografii într-un cadru special și romantic, ce i-a avut în prim-plan pe cei doi.

Radu Drăgușin a cerut-o în căsătorie pe Ioana Stan

Radu Drăgușin trage tare la antrenamente pentru a revenit cât mai curând pe gazon. Fundașul celor de la Tottenham s-a recuperat aproape în totalitate după accidentarea suferită la începutul acestui an, fiind din ce în ce mai activ la ședințele de pregătire.

Până la momentul în care va putea juca iarăși într-un meci de fotbal, fotbalistul român a punctat pe plan personal și a cerut-o în căsătorie pe frumoasa Ioana Stan.

Cei doi au mai bine de patru ani de când sunt împreună. Imediat după transferul acestuia în Premier League, Ioana s-a mutat cu jucătorul de 23 de ani la Londra.

Anunțul logodnei dintre cei doi a fost făcut de fotbalist pe contul oficial de Instagram, însoțit de mesajul: „Tu! Eu! Mereu!”. (VEZI MAI MULTE IMAGINI ÎN GALERIA FOTO)

Radu Drăgușin și iubita sa
Radu Drăgușin și iubita sa
Radu Drăgușin și iubita sa
Radu Drăgușin și iubita sa
