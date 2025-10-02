Noutățile lunii octombrie 2025 în AntenaPLAY - Antena Sport

Octombrie vine în AntenaPLAY cu episoade noi din show-urile Asia Express | Drumul Eroilor și The Ticket, dar și cu Express Talk: Aventura Asia, show-ul exclusiv în care concurenții și vedetele comentează întâmplările noului sezon Asia Express, împărtășind emoții, povești și momente amuzante din culisele aventurii, în fiecare sâmbătă, doar în AntenaPLAY. Raluca Bădulescu și Maurice Munteanu îi vor surprinde pe abonați cu discuții sincere, în care toate secretele vor ieși la iveală!

Oferta lunii este completată de blockbustere, documentare captivante și producții internaționale, dar și de transmisiuni live de la cele mai importante competiții sportive. Totodată, continuă și Interviurile Insula Iubirii cu participanții sezonului 9.

Noutățile lunii octombrie 2025 în AntenaPLAY

Un moment așteptat al lunii este meciul echipei naționale a României, programat pe 12 octombrie, de la ora 21:45, împotriva Austriei. Partida va fi transmisă live în AntenaPLAY, iar naționala lui Mircea Lucescu promite o confruntare intensă, cu miză importantă pentru tricolori în preliminariile CM 2026.

Filme românești și blockbustere

Abonații pot urmări începând cu 1 octombrie blockbustere și filme captivante pentru toate gusturile. Pentru pasionații de acțiune și dramă, AntenaPLAY își îmbogățește oferta cu producții ce au în distribuție actori de renume: Omul Legii cu Antonio Banderas, Criminal cu Ryan Reynolds, Ucide-i cu sânge rece și Operațiunea Secretă cu Liam Neeson, dar și comedia Înapoi în Las Vegas cu Wesley Snipes.

Totodată, în platformă devin disponibile și producții intense precum Supraviețuire, un thriller captivant despre supraviețuire, Club Zero, cu intrigi psihologice tulburătoare, The Sleeping Woman, un horror intens, dar și drame captivante precum Nina sau In the Company of Women. Povești misterioase precum Girl Unknown, atmosfera exotică din The House Among The Cactuses și Maybe More, o comedie despre relații și contrastele dintre generații, completează selecția.