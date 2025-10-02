Noutățile lunii octombrie 2025 în AntenaPLAY - Antena Sport

Închide meniul
Noutățile lunii octombrie 2025 în AntenaPLAY

2 octombrie 2025

Octombrie vine în AntenaPLAY cu episoade noi din show-urile Asia Express | Drumul Eroilor și The Ticket, dar și cu Express Talk: Aventura Asia, show-ul exclusiv în care concurenții și vedetele comentează întâmplările noului sezon Asia Express, împărtășind emoții, povești și momente amuzante din culisele aventurii, în fiecare sâmbătă, doar în AntenaPLAY. Raluca Bădulescu și Maurice Munteanu îi vor surprinde pe abonați cu discuții sincere, în care toate secretele vor ieși la iveală!

Oferta lunii este completată de blockbustere, documentare captivante și producții internaționale, dar și de transmisiuni live de la cele mai importante competiții sportive. Totodată, continuă și Interviurile Insula Iubirii cu participanții sezonului 9.

Noutățile lunii octombrie 2025 în AntenaPLAY

Un moment așteptat al lunii este meciul echipei naționale a României, programat pe 12 octombrie, de la ora 21:45, împotriva Austriei. Partida va fi transmisă live în AntenaPLAY, iar naționala lui Mircea Lucescu promite o confruntare intensă, cu miză importantă pentru tricolori în preliminariile CM 2026.

Filme românești și blockbustere

Abonații pot urmări începând cu 1 octombrie blockbustere și filme captivante pentru toate gusturile. Pentru pasionații de acțiune și dramă, AntenaPLAY își îmbogățește oferta cu producții ce au în distribuție actori de renume: Omul Legii cu Antonio Banderas, Criminal cu Ryan Reynolds, Ucide-i cu sânge rece și Operațiunea Secretă cu Liam Neeson, dar și comedia Înapoi în Las Vegas cu Wesley Snipes.

Totodată, în platformă devin disponibile și producții intense precum Supraviețuire, un thriller captivant despre supraviețuire, Club Zero, cu intrigi psihologice tulburătoare, The Sleeping Woman, un horror intens, dar și drame captivante precum Nina sau In the Company of Women. Povești misterioase precum Girl Unknown, atmosfera exotică din The House Among The Cactuses și Maybe More, o comedie despre relații și contrastele dintre generații, completează selecția.

În octombrie, filmul românesc Copacul dorințelor: Amintiri din copilărie, povestea emoționantă a Marei, o fetiță de 12 ani ce pornește într-o aventură extraordinară prin paginile cărții Amintiri din copilărie, descoperind un copac magic ce-i schimbă viața, completează și el gama variată de conținut din AntenaPLAY.

Documentare True Crime

AntenaPLAY continuă seria poveștilor reale și captivante. Începând cu 1 octombrie, poți viziona I, Sniper: The Washington Killers, Mărturisirile unei criminale și Iubitul meu, ucigaș în serie, investigații fascinante care dezvăluie mistere tulburătoare și crime reale, prezentate până la cele mai mici detalii pentru un plus de suspans.

Serialele lunii octombrie în AntenaPLAY

Abonații AntenaPLAY se pot bucura și în octombrie de episoade noi din producțiile românești de succes: Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 2 și Iubire cu parfum de Lavandă | Sezonul 3. Luni urmărești episod nou din Dacă iubești, cu Kerem Bürsin în rol principal, joi din Tărâmul iubirii, iar de luni până vineri, Adevărul ascuns îl aduce pe Firat Bulut (Onur Tuna) într-o confruntare tulburătoare cu trecutul său, acuzat că și-a ucis soția și fiica.

Ai sport în AntenaPLAY

Spectacolul sporturilor continuă în octombrie în AntenaPLAY. Formula 1™ aduce Marele Premiu de la Singapore (3-5 octombrie), Marele Premiu al Statelor Unite (17-19 octombrie) și Marele Premiu al Mexicului (24-26 octombrie).

NHL revine în AntenaPLAY. Sezonul 2025-2026 începe pe 11 octombrie, cu două transmisiuni live pe săptămână.

Fanii tenisului de masă pot urmări Campionatul European de tenis de masă pe echipe | Zadar 2025 (12-19 octombrie) și Tenis de masă | WTT Champions Montpellier 2025 (28 octombrie-2 noiembrie).

AntenaPLAY transmite LIVE în exclusivitate și meciuri din Liga Portugal, competiție în care evoluează și românul Ianis Stoica, atacant la Estrela Amadora. Pe 5 octombrie, de la 23:15, vezi primul mare derby pentru Jose Mourinho pe banca SL Benfica împotriva fostei sale echipe, FC Porto.

Vrei să afli care sunt noutățile disponibile în AntenaPLAY? Descoperă cele mai recente știri despre filme de top, super-seriale, emisiuni TV preferate și competiții sportive pe trends.antenaplay.ro. Ai un 2025 de excepție în AntenaPLAY cu conținut nou în fiecare zi.

