Italienii anunţă că Nicolae Stanciu ratează meciurile cu Moldova şi Austria! O nouă lovitură pentru Mircea Lucescu - Antena Sport

Italienii anunţă că Nicolae Stanciu ratează meciurile cu Moldova şi Austria! O nouă lovitură pentru Mircea Lucescu

Publicat: 2 octombrie 2025, 11:22

Nicolae Stanciu, în timpul unui meci / Profimedia

Nicolae Stanciu s-a accidentat şi va fi indisponibil perioada următoare, potrivit presei din Italia. Patrick Vieira, antrenorul lui Genoa, nu se va putea baza pe căpitanul naţionalei României la meciul cu Napoli din week-end şi se pare că accidentarea este mai gravă decât se credea iniţial.

Mircea Lucescu, selecţionerul României, a anunţat că Nicolae Stanciu va efectua un RMN, după ce a acuzat probleme în urma ultimului meci de campionat.

Italienii anunţă că Nicolae Stanciu nu va juca cu Moldova şi Austria

Jurnaliştii italieni de la ansa.it vin cu veşti proaste pentru naţionala României. Se pare că Stanciu va rata meciurile cu Moldova şi Austria din cauza unei leziuni fibrilare la nivelul coapsei piciorului drept:

“Stanciu de la Genoa s-a accidentat și ratează meciul cu Napoli și prezența la echipa națională”, au scris italienii de la ansa.it.

Absenţa lui Nicolae Stanciu de la meciurile României cu Moldova şi Austria vine ca o adevărată lovitură pentru Mircea Lucescu. În urmă cu câteva zile, selecţionerul a mai primit o veste proastă, după ce l-a pierdut şi pe Denis Drăguş pentru acţiunea din luna octombrie.

“Este o situație delicată. Avea deja un oarecare disconfort înainte de meciul cu Lazio, iar după ce a intrat pe teren, starea lui s-a înrăutățit. Nu vreau să provoc alarmă, dar va trebui să facă un RMN”, spunea Mircea Lucescu, despre situaţia lui Stanciu, înainte ca românul să efectueze RMN-ul.

Pe 9 octombrie, România va juca un nou meci amical, contra Moldovei, pe Arena Naţională. Tot pe cel mai mare stadion al ţării va avea loc şi duelul dintre România şi Austria. Partida din preliminariile World Cup 2026 se joacă pe 12 octombrie, de la ora 21:45, în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

