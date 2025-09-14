Sabrina Voinea, medalie de aur la Cupa Mondială de la Paris! Succes la sol pentru româncă - Antena Sport

Închide meniul
Sabrina Voinea, medalie de aur la Cupa Mondială de la Paris! Succes la sol pentru româncă

Home | Alte sporturi | Gimnastică | Sabrina Voinea, medalie de aur la Cupa Mondială de la Paris! Succes la sol pentru româncă

Sabrina Voinea, medalie de aur la Cupa Mondială de la Paris! Succes la sol pentru româncă

Publicat: 14 septembrie 2025, 21:37

Sabrina Voinea, medalie de aur la Cupa Mondială de la Paris! Succes la sol pentru româncă

Sabrina Voinea / Profimedia

Sportiva română Sabrina Maneca Voinea a câştigat medalia de aur în finala de la sol, duminică, la Cupa Mondială de gimnastică artistică de la Paris.

Sabrina Maneca Voinea, care avusese cea mai mare notă şi în calificări, 13,633, s-a impus cu 13,800 puncte.

Sabrina Voinea a obţinut aurul la sol, la Cupa Mondială de la Paris

Medalia de argint i-a revenit rusoaicei Angelina Melnikova, cu 13,400 puncte, iar medalia de bronz a fost obţinută de finlandeza Kaia Tanskanen, cu 13,366 puncte.

La competiţie au mai participat Miruna Botez şi Bianca Vişovan, dar acestea nu au reuşit să se califice în vreo finală.

Echipa a fost însoţită de antrenorii Camelia Voinea, Carmen Traicu şi Ciprian Creţu, de arbitra Ana Iordache şi de kinetoterapeutul Răzvan Spirescu.

