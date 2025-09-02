"Nu îmi lipseşte deloc handbalul" Cristina Neagu a dezvăluit cum e viaţa ei după retragere! - Antena Sport

Închide meniul
“Nu îmi lipseşte deloc handbalul” Cristina Neagu a dezvăluit cum e viaţa ei după retragere!

Publicat: 2 septembrie 2025, 18:30

Cristina Neagu, în interviul acordat pentru AntenaSport

Cristina Neagu (37 de ani) a mărturisit, într-un interviu exclusiv acordat AntenaSport, că nu îi simte lipsa handbalului după ce a decis să se retragă.

Campionatul de handbal feminin a început fără Cristina Neagu, care s-a retras din activitate la finalul sezonului trecut, cu un alt titlu şi o altă Cupă a României cucerite cu CSM Bucureşti.

Cristina Neagu: “Iubesc să nu mai fiu la program, să iau decizii de moment”

Ea se uită în continuare la meciurile de handbal, dar a subliniat că se bucură din plin de viaţa fără un program impus.

“(n.r: Cum e viaţa după cariera sportivă?) Nu îmi lipseşte deloc handbalul. Pe cât de mult iubesc handbalul, chiar nu-mi lipseşte deloc. În perioada asta am putut să petrec mai mult timp cu familia şi, pur şi simplu, să nu mai fiu la program. Să pot să mă trezesc şi să mă gândesc ce vreau să fac astăzi, fără să trebuiască să fiu la o anumită oră undeva.

Să merg la sală, să mă apuc iarăşi de bandajele alea, iarăşi dureri, încălzeşte-te, ş.a.m.d. Sigur că le-am făcut cu plăcere. Am iubit handbalul foarte mult şi încă îl iubesc, dar iubesc şi viaţa de după handbal. Iubesc să nu mai fiu la program, să iau decizii de moment. Îmi place şi viaţa fără sport, deşi mai merg uneori la sală şi, cu siguranţă, o să continui să fac mişcare. Nu am niciun regret, a fost cea mai potrivită decizie.

Am avut o carieră de vis. Poate nici nu visam la aşa ceva, când eram mică şi îmi propuneam lucruri mari”, a declarat Cristina Neagu, într-un interviu exclusiv pentru AntenaSport.

  • De 4 ori a fost declarată Cristina Neagu cea mai bună jucătoare de handbal din lume, în 2010, 2015, 2016 şi 2018
