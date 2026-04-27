România este pregătită pentru Campionatul Mondial de hochei pe gheaţă, Divizia I/B. Tricolorii vor evolua la Shenzhen, în China, în perioada 29 aprilie – 5 mai, iar toate meciurile României vor fi LIVE în AntenaPLAY.

Echipa naţională a retrogradat anul trecut în Divizia I/B, după ce a încheiat ultima ediţia de anul trecut a Campionatului Mondial, Divizia I/A, organizată la Sf. Gheorghe. Acum, jucătorii lui Markus Juurikkala speră să aibă prestaţii bune în China, pentru a reveni în al doilea eşalon valoric al hocheiului mondial.

Antrenorul Markus Juurikkala, încrezător înaintea Campionatului Mondial Divizia I/B: “Acest sentiment le dă energie”

Ajunşi la Shenzhen, după un cantonament la Miercurea Ciuc, jucătorii naţionalei României au trecut imediat la treabă, pentru a se acomoda cu condiţiile şi fusul orar din China. Acest turneu vine la capătul unui sezon lung, dar antrenorul României este convins că entuziasmul le dă foarte multă energie jucătorilor săi pentru cele cinci meciuri de la Shenzhen. Primul meci al tricolorilor este miercuri, de la ora 11:00, împotriva Olandei.

“Au avut un sezon lung, se simte clar încărcarea, dar asta fac hocheiştii, vor şi trebuie să joace. Sunt şi mici probleme cu accidentările, dar e normal la capătul unui sezon încărcat.

Mai mult decât atât, eu cred că sunt entuziasmaţi şi acest sentiment le dă energie. Sunt convins că oboseala nu este o problemă”, a declarat Markus Juurikkala, antrenorul naţionalei României de hochei pe gheaţă, înaintea turneului de la Shenzhen, potrivit TVR.