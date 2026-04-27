Antrenorul Markus Juurikkala, încrezător înaintea Campionatului Mondial Divizia I/B: “Acest sentiment le dă energie”

Alex Masgras Publicat: 27 aprilie 2026, 17:48

Antrenament al României la Shenzhen / Facebook FRHG

România este pregătită pentru Campionatul Mondial de hochei pe gheaţă, Divizia I/B. Tricolorii vor evolua la Shenzhen, în China, în perioada 29 aprilie – 5 mai, iar toate meciurile României vor fi LIVE în AntenaPLAY.

Echipa naţională a retrogradat anul trecut în Divizia I/B, după ce a încheiat ultima ediţia de anul trecut a Campionatului Mondial, Divizia I/A, organizată la Sf. Gheorghe. Acum, jucătorii lui Markus Juurikkala speră să aibă prestaţii bune în China, pentru a reveni în al doilea eşalon valoric al hocheiului mondial.

Ajunşi la Shenzhen, după un cantonament la Miercurea Ciuc, jucătorii naţionalei României au trecut imediat la treabă, pentru a se acomoda cu condiţiile şi fusul orar din China. Acest turneu vine la capătul unui sezon lung, dar antrenorul României este convins că entuziasmul le dă foarte multă energie jucătorilor săi pentru cele cinci meciuri de la Shenzhen. Primul meci al tricolorilor este miercuri, de la ora 11:00, împotriva Olandei.

“Au avut un sezon lung, se simte clar încărcarea, dar asta fac hocheiştii, vor şi trebuie să joace. Sunt şi mici probleme cu accidentările, dar e normal la capătul unui sezon încărcat.

Mai mult decât atât, eu cred că sunt entuziasmaţi şi acest sentiment le dă energie. Sunt convins că oboseala nu este o problemă”, a declarat Markus Juurikkala, antrenorul naţionalei României de hochei pe gheaţă, înaintea turneului de la Shenzhen, potrivit TVR.

Programul României la Campionatul Mondial Divizia I/B

  • Olanda – România – 29 aprilie, ora 11:00
  • România – China – 30 aprilie, ora 14:30
  • România – Spania – 2 mai, ora 07:30
  • Estonia – România – 3 mai, ora 07:30
  • România – Coreea de Sud – 5 mai, ora 07:30

Lotul României la Campionatul Mondial Divizia I/B

  • Portari: Adorján Attila(CSM Corona Brașov), Rasmus Rinne (ACSH Gheorgheni), Adorján Örs (Steaua București);
  • Fundași: Láday Tamás (SC Miercurea Ciuc), Salló Alpár (SC Miercurea Ciuc), Ferencz Csibi Róbert (SC Miercurea Ciuc), Haaranen Matias (ACSH Gheorgheni), Mesikämmen Konsta (ACSH Gheorgheni),
    Owen Williams (ACSH Gheorgheni), Bors Huba (CSM Corona Brașov);
  • Atacanți: Péter Balázs (SC Miercurea Ciuc), Rokaly Norbert (SC Miercurea Ciuc), Rokaly-Boldizsár Richárd (CSM Corona Brașov), Molnár Zsombor (CSM Corona Brașov), Gajdó Balázs (CSM Corona Brașov), Andrei Dan Filip (CSM Corona Brașov), Részegh Tamás (CSM Corona Brașov), Evgeny Skachkov (Red Hawks București), Császár Hunor (ACSH Gheorgheni), Sándor Székely Ottó (ACSH Gheorgheni), Imre Patrik (ACSH Gheorgheni), Gecse Olivér (ACS Fenestela 68), Kánya Tamás (Bietigheim Steelers – Germania);
  • Staff: Markus Juurikkala (antrenor principal), Péter Róbert (antrenor secund), Zsók Levente (antrenor secund), Ruczuj Gellért (antrenor portari), Császár Róbert (responsabil echipament), Szakács Szabolcs (responsabil echipament), Adrian Veșcan (fizioterapeut), Antal Előd Gergely (team manager).
